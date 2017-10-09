ГАБТ и Метрополитен-опера поставят вместе три спектакля с Анной Нетребко в главной роли

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и Метрополитен-опера (Мет) впервые осуществят совместную постановку, причем, сразу трех опер - "Аида", "Саломея" и "Лоэнгрин", в каждой из которых главную женскую партию исполнит Анна Нетребко. Спектакли пройдут в Нью-Йорке и Москве в период с 2019 по 2022 год. Об этом грандиозном совместном проекте оба театра объявили в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в историческом здании ГАБТ.

Главными спикерами выступили генеральный директор Большого Владимир Урин и его американский коллега, генеральный менеджер театра Метрополитен-опера Питер Гелб.

Они сообщили о том, что Большой театр и Метрополитен-опера, никогда не работавшие вместе, впервые намерены осуществить совместную постановку трех опер "Аида" Джузеппе Верди, "Саломея" Рихарда Штрауса и "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера. Две труппы объединят свои творческие силы и технические ресурсы для работы над новыми спектаклями, которые затем будут представлены силами труппы Большого в Москве и труппы Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

"Я безмерно рад тому, что наши планы о сотрудничестве, которые мы обсуждаем уже год, наконец, воплотятся в жизнь, в результате чего на нью-йоркской и московской сценах будут показаны оперные шедевры", - заявил Урин.

"Метрополитен-опера по праву считается одним из величайших музыкальных театров мира. Совместные творческие проекты с Мет давно были нашей мечтой", - сказал гендиректор ГАБТ. Он подчеркнул, что для Большого театра сотрудничество с Метрополитен-опера является очень важным событием.

Генеральный менеджер театра Метрополитен-опера Питер Гелб тоже ответил похвалой. "Техническая база Большого недавно обновилась, - отметил американец, - кроме того, в этом театре работают настоящие профессионалы своего дела, а его мастерские являются одними из лучших в мире". "Мы очень рады нашему сотрудничеству с таким прославленным театром, как Большой, и тому факту, что сможем использовать ресурсы, которые есть в обоих театрах", - объявил Гелб.

Он добавил, что копродукция - это довольно новое явление в мире оперы, и что в такой копродукции есть множество плюсов как художественных, так и экономических. По его словам, для больших певцов такая форма работы наиболее привлекательна, поскольку они могут сотрудничать сразу с несколькими театрами.

Впервые вместе

Несмотря на то, что коллективы еще не готовы озвучить полные составы исполнителей и постановочных групп, уже известно, что "Аиду" будет ставить американский режиссер Майкл Майер, обладатель премии "Тони". К "Саломее" обратится знаменитый немецкий режиссер Клаус Гут, а постановку оперы "Лоэнгрин" осуществит английский режиссер Фелим МакДермотт, который в 2011 году уже поставил на сцене Мет оперу Филипа Гласса "Сатьяграха", получившую высокую оценку критиков.

Анна Нетребко (сопрано) будет занята во всех трех постановках и выступит как в Большом, так и на нью-йоркской сцене. Она исполнит заглавные партии в "Аиде" и "Саломее", а в опере "Лоэнгрин" выйдет в роли Эльзы.

Маэстро Янник Незе-Сеген, который займет пост музыкального руководителя Мет в начале сезона 2020-2021 годов, будет дирижировать премьерой каждого спектакля в Нью-Йорке. В Большом постановками опер "Аида" и "Саломея" будет дирижировать музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

Несмотря на то, что Мет и Большой никогда раньше не осуществляли совместных постановок, коллектив московского театра уже в течение многих лет представляет свои спектакли на сцене нью-йоркского театра. Эта традиция зародилась еще в 1959 году, когда на сцене Метрополитен-опера прошли первые гастроли балетной труппы Большого.

Труппа Мет никогда не выступала в России.

Об участниках проекта

Большой театр, основанный в 1776 году, стал в ХХ веке одним из символов России и ее культуры. В репертуаре ГАБТ как признанные шедевры русского и западного музыкального театра, так и произведения, специально созданные по его заказу. Театр дает более 500 представлений в сезон, в сезоне 2016-2017 спектакли Большого посетили более 500 тыс. зрителей. В сезоне 2017-2018 на двух своих сценах Большой театр покажет 25 разных оперных названий, в числе которых пять премьер. Также Большой ведет активную гастрольную деятельность, выступая в России и на самых престижных площадках мира.

Метрополитен-опера уже свыше 130 лет является крупнейшим центром исполнительских искусств в США и одной из ведущих оперных трупп мира. Более 700 тыс. человек посещают спектакли в Линкольн-центре каждый сезон; миллионы почитателей музыкального искусства имеют возможность насладиться оперными постановками благодаря таким проектам, как серия трансляций спектаклей в кинотеатрах Live in HD и радиотрансляциям, которые проходят днем по субботам. В сезоне 2017-2018 театр представит 26 постановок. Пять спектаклей являются новыми, а два из них - премьеры на сцене Метрополитен-опера.

Анна Нетребко (сопрано) - одна из самых востребованных певиц в мире. Ее дебют на сцене Большого состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско". Что касается Метрополитен-опера, то сотрудничество артистки с этим коллективом началось в 2002 году, когда она исполнила роль Наташи в опере Прокофьева "Война и мир".

Ныне в репертуаре певицы на сцене Мет - главные женские партии в операх Доницетти, Чайковского, Верди. В этом сезоне Анна Нетребко впервые исполнит на сцене нью- йоркского театра заглавную роль в "Тоске" Пуччини.