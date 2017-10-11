В павильонах ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок разных годов

Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в КрымуМеждународная панорама 11 октября, 16:33
В метро Москвы появились напоминающие о правилах вежливости плакатыМосква 11 октября, 16:24
Пчеловоды Алтайского края расширяют рынки сбыта своей продукции за рубежомНовости партнеров 11 октября, 16:07
Саакашвили выдвинул четыре требования к ПорошенкоМеждународная панорама 11 октября, 16:06
СМИ: Колумбиец Фалькао предлагал перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 11 октября, 15:59
Тарасова считает, что новая программа больше подходит фигуристке МедведевойСпорт 11 октября, 15:57
Губернатор Алтайского края потребовал не допустить потери урожая в регионеНовости партнеров 11 октября, 15:53
В павильонах ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок разных годовКультура 11 октября, 15:47
РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублейПресс-релизы 11 октября, 15:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили около 100 архивных кинопленок в павильонах ВДНХ при подготовке к ремонтно-реставрационным работам. Об этом в среду сообщается на сайте ВДНХ.
"В павильонах ВДНХ при обследовании и подготовке к ремонтно-реставрационным работам было найдено порядка 100 архивных кинопленок разных годов. Они содержат образовательные фильмы, которые касаются экспозиций в тематических павильонах выставки" - говорится в сообщении.
Уточняется, что черно-белые и цветные ленты, а также кино- и диафильмы нашли в павильонах № 8 "Юные натуралисты", № 25 "Нефтяная промышленность", № 31 "Геология" и № 37 "Птицеводство". Среди найденных лент есть фильмы для юных зрителей и узкопрофильных специалистов 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.
Все обнаруженные кинопленки и диафильмы переданы в библиотеку ВДНХ. Материал отсмотрят, систематизируют, оцифруют и отдадут в медиатеку музея ВДНХ.