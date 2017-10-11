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В павильонах ВДНХ обнаружили около 100 архивных кинопленок разных годов

Культура
11 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Все обнаруженные кинопленки и диафильмы переданы в библиотеку выставочного комплекса

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© Пресс-служба ВДНХ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили около 100 архивных кинопленок в павильонах ВДНХ при подготовке к ремонтно-реставрационным работам. Об этом в среду сообщается на сайте ВДНХ.

"В павильонах ВДНХ при обследовании и подготовке к ремонтно-реставрационным работам было найдено порядка 100 архивных кинопленок разных годов. Они содержат образовательные фильмы, которые касаются экспозиций в тематических павильонах выставки" - говорится в сообщении.

Уточняется, что черно-белые и цветные ленты, а также кино- и диафильмы нашли в павильонах № 8 "Юные натуралисты", № 25 "Нефтяная промышленность", № 31 "Геология" и № 37 "Птицеводство". Среди найденных лент есть фильмы для юных зрителей и узкопрофильных специалистов 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.

Все обнаруженные кинопленки и диафильмы переданы в библиотеку ВДНХ. Материал отсмотрят, систематизируют, оцифруют и отдадут в медиатеку музея ВДНХ.

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