Алексей Учитель попросил журналистов поддержать "Матильду"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Создатель фильма "Матильда" Алексей Учитель попросил российских журналистов поддержать его картину в среду перед закрытым показом ленты в Москве.

"У меня связаны большие надежды с этим просмотром, - признался Учитель. - Ситуация неординарная. Я надеюсь, что вы посмотрите. Не потому, что каждый в конце должен сказать хорошие слова про фильм, но этой картине нужна поддержка".

"Давайте посмотрим, - продолжил режиссер. - Предупреждаю: в конце будут титры шесть минут. Я только что вернулся из Гамбурга, где был первый показ фильма в Германии. Там зрители все шесть минут просидели, никто не встал".