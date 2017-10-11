Алексей Учитель попросил журналистов поддержать "Матильду"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Создатель фильма "Матильда" Алексей Учитель попросил российских журналистов поддержать его картину в среду перед закрытым показом ленты в Москве.
"У меня связаны большие надежды с этим просмотром, - признался Учитель. - Ситуация неординарная. Я надеюсь, что вы посмотрите. Не потому, что каждый в конце должен сказать хорошие слова про фильм, но этой картине нужна поддержка".
"Давайте посмотрим, - продолжил режиссер. - Предупреждаю: в конце будут титры шесть минут. Я только что вернулся из Гамбурга, где был первый показ фильма в Германии. Там зрители все шесть минут просидели, никто не встал".