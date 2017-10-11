Умерла актриса Лика Кавжарадзе

ТБИЛИСИ, 11 октября. /ТАСС/. Советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе скончалась на 58-м году жизни. Об этом в среду сообщила телекомпания Rustavi 2 .

По ее информации, тело актрисы было обнаружено в ее квартире в Тбилиси. Официальная причина смерти не называется. По предварительным данным, следы насилия на теле женщины отсутствуют.

Смерть актрисы уже подтвердили в министерстве культуры Грузии. Ведомство "выразило глубокие соболезнования семье и близким Лики Кавжарадзе, звезды грузинского кино".

Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Кавжарадзе "была выдающейся актрисой, которая пользовалась большой любовью и уважением людей". "Мы чтим ее память и выражаем соболезнования семье и близким актрисы", - говорится в заявлении президента.

Лика Кавжарадзе родилась 26 октября 1959 года в Тбилиси. С 1972 года снималась в кино, сыграла более чем в 25 фильмах, известность принес ей фильм выдающегося режиссера Тенгиза Абуладзе "Натврис хе" ("Древо желаний"). Это экранизация одноименной повести грузинского писателя Георгия Леонидзе. В этом фильме, снятом в 1976 году, Лика сыграла одну из главных ролей и заслужила самые высокие отзывы специалистов.