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Аромат интернета презентуют на Московской биеннале современного искусства

Культура
13 октября, 1:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Отмечается, что запах состоит из частиц озона, метала и обычного воздуха

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Презентация нового аромата, созданного специально для седьмой Московской Международной биеннале художницей Сиссель Толаас, пройдет 16 октября в Новой Третьяковке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

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Художник и химик по образованию, Сиссель Толаас представила на биеннале в Москве серию запахов, которые связаны с теми или иными историческими событиями второй половины ХX столетия. Создание уникального запаха интернета является завершением этой экспозиции.

"Несмотря на то, что созданный мной запах Интернета, это вполне абстрактное понятие, он состоит из частиц озона, метала и обычного воздуха. На сегодняшний день это единственный аромат виртуальной сети, который можно почувствовать в реальности", - сказала ТАСС Сиссель Толаас.

Она также объяснила, что остальные десять запахов, которые составляют часть ее проекта на биеннале - это "комбинации из различных молекул". Все они также абстрактны и лишь дополнены "легкими узнаваемыми нотками привычных нам вещей". Благодаря нанотехнологиям, ароматы, сконструированные Толаас, могут сохраняться более полугода в специальных металлических полусферах.

Художница уточнила, что ее ароматы - не для продажи. "Моя работа для тех, кто интересуется исследованием космоса, интернета, компьютерами", - сказала она.

О биеннале

Московская международная биеннале современного искусства проходит с 2003 года при поддержке Министерства культуры РФ. Основной проект "Заоблачные леса" проходит в Государственной Третьяковской галерее с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года. Его куратор - арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава. Биеннале включает серию специальных событий: встречи с художниками, лекции и дискуссии. Параллельная программа представлена 73 выставками.

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