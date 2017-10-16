Музыканты пяти стран исполнили в Калининграде Девятую симфонию Бетховена

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Музыканты и вокалисты из пяти стран исполнили в воскресенье в Калининграде знаменитую "Симфонию №9" великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Этой международной музыкальной акцией здесь, под сводами средневекового Кафедрального собора, завершился Десятый международный фестиваль "Шедевры мировой классики", сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко.

"Девизом международной акции-концерта стали слова "Обнимитесь, миллионы!" - призыв к братскому единению человечества, звучащий в одной из частей симфонии - "Оде к радости" поэмы Фридриха Шиллера, положенной знаменитым композитором на музыку", - рассказала Мирошниченко.

Организаторы фестиваля - дирекция Кафедрального собора во главе с его руководителем, известным музыковедом Верой Таривердиевой - пригласили для исполнения "Симфонии №9" музыкантов России, Германии, Литвы, Латвии и Польши. На сцене исторического собора звучал Калининградский областной симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана, хор Калининградского областного музыкального театра, хор "Ave Sol" из Латвии, молодежный хор "Кириллица", а также приглашенные музыканты из Польши и Литвы. Вокальные партии в симфонии исполнили солисты из Германии: Тереза Неллес (сопрано), Клаудиа Дариус (альт), Фабиан Штротман (тенор) и Христоф Шеебен (бас).

"Слушатели, заполнившие в этот заключительный фестивальный вечер концертный зал Кафедрального собора, аплодисментами наградили участников международного концерта, выразив рукоплесканиями и свое уважение гению Бетховена", - рассказала Мирошниченко.

В рамках Десятого международного фестиваля "Шедевры мировой классики", проходившего при поддержке Министерства культуры Калининградской области и содействии дипломатических представительств зарубежных стран в Калининграде, состоялись четыре больших концерта, на которых звучали лучшие сочинения композиторов-классиков XVII-XX веков - Баха, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Чайковского, Таривердиева и других.

Участником юбилейного музыкального праздника стал один из старейших музыкальных коллективов России - Московский Синодальный хор под управлением Заслуженного артиста РФ Алексея Пузакова, исполнивший "Страсти по Матфею" митрополита Илариона (Алфеева) и "Литургию св. Иоанна Златоуста" Чайковского.