Франсуа Озон наслышан о деле Серебренникова и хочет посмотреть его фильм

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Французский режиссер Франсуа Озон много слышал о деле художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей, и планирует посмотреть его фильм "Ученик".

"Есть еще один фильм, который мне очень советуют посмотреть. Это фильм "Ученик" Кирилла Серебренникова. Я слышал, что Серебренников сейчас в тюрьме (режиссер находится под домашним арестом - прим. ТАСС) . Во Франции в последнее время очень много говорят о Серебренникове", - сказал он в интервью ТАСС.

Режиссер добавил, что, на его взгляд, "складывается ощущение, что это скорее политическая история (следствие и эксперты считают, что политических мотивов в деле Серебренникова нет - прим.ТАСС), не художественная или экономическая". Озон добавил, что "в связи с этим во Франции говорят о том, что в России, видимо, есть цензура".

Также Франсуа Озон рассказал, что планирует посмотреть и новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который выдвинут от России на "Оскар". "К сожалению, не очень получается узнавать современное российское кино: во Франции мало выходит российских фильмов, что, конечно, безумно жалко, поскольку кинематограф - это отражение жизни страны, ее реалий, - посетовал режиссер. - Фильм Звягинцева обязательно посмотрю, как только вернусь в Париж. Он как раз недавно вышел в французский прокат".