Минкультуры внесет в Думу проект о запрете детям посещать концерты с маркировкой "18+"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкультуры РФ подготовило и в скором времени внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить детям посещать театрально-зрелищные и концертные мероприятия с возрастной маркировкой "18+". Об этом сообщила во вторник на заседании экспертного совета в Госдуме на тему "О перспективах совершенствования законодательства о семье, защите материнства, отцовства и детства" директор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова.

"Минкультуры подготовило данный законопроект об изменении в закон о защите детей от информации, мы внесли его в правительство, сейчас он находится на рассмотрении в администрации президента, и скоро он будет внесен в Госдуму", - сказала она.

Ромашова напомнила, что в сентябре 2012 года в России вступил в силу "важный и нужный закон, который ввел классификацию информационной продукции по возрастным категориям и обязал ее распространителей маркировать ее в соответствии с этой классификацией". "Мы предлагаем не только оставить этот механизм предупредительного характера, но и ввести некие запреты. Например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий и концертов допускать на них детей, если они не относятся к возрастной категории "18+", - предложила она.

Для того, чтобы организаторы могли отследить возраст посетителя, предлагается наделить их и контролеров на входе на мероприятие правом проверять удостоверяющий личность документ. "В этом плане мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были внесены в законодательство об обороте алкогольной и табачной продукции", - пояснила представитель Минкультуры.

В свою очередь глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что комитет поддержит данную инициативу.