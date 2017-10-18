Петербургский Театр имени Веры Комиссаржевской проведет юбилейный вечер "Нам 75!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр имени Веры Комиссаржевской, один из ведущих драматических коллективов Петербурга, отметит в среду свой юбилей концертом-воспоминанием "Нам 75!". Праздник соберет вместе всех, кто отдал ему многие годы профессионального служения.

"Мы гордимся тем, что сохранили в своих стенах тепло театра-дома и круг творческих друзей, что по-прежнему мы интересны зрителям и бережем нашу историческую память, полную славных событий, начиная с нашего рождения в блокадном кольце", - сказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков. Он прошел в этом коллективе путь от завлита до творческого лидера труппы.

СПЕЦПРОЕКТ 900 дней жизни История блокадного Ленинграда

Программа юбилейного вечера представит три периода жизни театра (каждый - по 25 лет): воспоминания, видеофрагменты, музыкальные истории, живой оркестр и парад- алле всей труппы. Этот театр родился под официальным названием Городской в октябре 1942 года, когда спектакли нередко прерывались воем воздушной тревоги. Именно поэтому сами горожане дали театру свое название - Блокадный.

Здесь в спектакле "Рождены в Ленинграде" в 1961 году сыграла одну из своих первых ролей юная Алиса Фрейндлих - блокадная школьница, заново пережив в образе комсомолки многие события блокады города.

Самое яркое 25-летие жизни Комиссаржевки связано с именем народного артиста СССР Рубена Агамирзяна - режиссера и театрального педагога, объединившего в труппе актеров разных поколений. Первым в России он полностью поставил трилогию Алексея Толстого "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", что было отмечено Государственной премией СССР. Этому режиссеру принес свою первую пьесу "Забыть Герострата" Григорий Горин, здесь нашла яркое воплощение драматургия Иона Друцэ, Михаила Шатрова, Нодара Думбадзе. В труппе и по сей день плодотворно работают, в том числе и в режиссуре, девять учеников Агамирзяна.

Жизнь по принципу режиссерского многообразия

С 1992 года художественным руководителем театра стал Виктор Новиков, унаследовавший от мэтра идею "театра-дома". В это 25-летие утвердился новый принцип театра, основанный на режиссерском многообразии. Свои постановки здесь осуществили Владимир Воробьев, Владислав Пази, Александр Баргман. Большим достижением театра стали пять спектаклей, поставленных болгарским режиссером Александром Морфовым - он стал первым иностранцем, утвержденным в России на должность главного режиссера.

За эти четверть века театр совершил гастрольные поездки от США до Японии, побывал во многих странах Европы, завоевал множество международных и российских наград. В его труппе работают народные артисты России Иван Краско, Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, заслуженные артисты РФ Татьяна Кузнецова, Татьяна Самарина, Елена Симонова, Наталья Четверикова, Анатолий Горин. Многие из них связаны с этой труппой уже полвека.