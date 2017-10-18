Труппа Мариинского театра открыла гастроли в США балетом "Баядерка"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Балетная труппа Мариинского театра открыла во вторник вечером очередные гастроли в столице США. На этот раз российские артисты, которые уже второй раз за текущий год прилетают в Вашингтон, привезли балет "Баядерка". На протяжении шести вечеров подряд (по 22 октября) прославленный коллектив из Санкт-Петербурга выступает на сцене главного театрально-концертного комплекса американской столицы - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

С Тихоокеанского побережья на Атлантическое

В Вашингтон балет Мариинского театра прибыл с другого побережья Соединенных Штатов - из штата Калифорния, где продемонстрировал свое отточенное мастерство 12-15 октября.

"У нас было шесть выступлений в Центре исполнительских искусств имени Сегерстрома в городе Коста-Меса, куда мы уже традиционно приезжаем с 1989 года - почти с самого открытия этого театра [в 1986 году], этого теперь достаточно большого культурного центра в Калифорнии", - рассказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев.

"Там мы показывали программу балетов Фокина под названием "Русские сезоны", включающую в себя "Шопениану", "Видение розы", миниатюру "Умирающий лебедь" и "Шехеразаду". Четыре отделения балета объединены названием "Русские сезоны", поскольку все они демонстрировались в антрепризе Сергея Дягилева во время его показов в Париже и других городах Европы, поскольку все балеты созданы хореографом Михаилом Фокиным, очень плотно сотрудничавшим, особенно на начальном этапе дягилевской антрепризы, и с "Миром искусства" (российским художественным объединением, созданным в 1898 году и существовавшим до 1920-х годов - прим. ТАСС), с художниками "Мира искусства", и вообще, скажем так, с направлением искусства Серебряного века [русской поэзии]", - отметил Фатеев.

По его оценке, аудитория и критики хорошо приняли россиян. "Прием был самый теплый в Калифорнии. Очень хорошо принимал зритель, хорошая была критика", - сказал заслуженный артист России.

"И в принципе достаточное количество звезд, сегодняшних звезд Мариинского балета, приняло участие в выступлениях. Это и Виктория Терешкина, и Екатерина Кондаурова, и Оксана Скорик, и Ким Кимин, и Владимир Шкляров, и Филипп Степин, и Анастасия Колегова, и Ксандер Париш. То есть речь идет о большом созвездии артистов театра, включая, естественно, кордебалет и оркестр Мариинского под руководством американского дирижера Гавриэля Гейне, который уже на протяжении долгих лет живет и работает в России, является постоянным дирижером Мариинского театра", - добавил Фатеев.

Новые костюмы и декорации

Говоря о "Баядерке", он пояснил, что Мариинский театр привез этот балет в Кеннеди-центр не в первый раз, российские танцовщики показывали его в Вашингтоне в 2008 году. "[Но] сейчас мы покажем спектакль в обновленных костюмах, в обновленных декорациях, и, естественно, уже с новым составом исполнителей <...>. Это один из моих самых любимых балетов. Я надеюсь, естественно, что и публике он тоже очень понравится", - заявил и.о. заведующего труппой.

Судя по продолжительной овации зрительного зала по завершении спектакля и аплодисментам по его ходу, которые прежде всего были адресованы исполнителям главных ролей - Виктории Терешкиной и Киму Кимину, балет не оставил равнодушным никого из видевших его.

Дети на сцене

При этом в спектакле приняли участие дети, "мобилизованные" российскими артистами на месте. Как сообщил Фатеев, это были учащиеся "из разных школ Вашингтона". Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Бриттани Лэгер, на сцену вышли воспитанники одного из местных балетных училищ, а также ученики ряда вашингтонских средних школ. Дети были задействованы в таких сценах спектакля, как танец с Золотым Божком и танец Ману.

"Репетиторы <...> заранее приезжали в Вашингтон для того, чтобы их подготовить к выступлению. <...> Дети готовы. Я считаю, что все сложится хорошо, и они впишутся в этот спектакль на достойном уровне", - подчеркнул Фатеев перед выступлением. А по завершении спектакля балетмейстер утвердительно ответил на вопрос корреспондента ТАСС о том, остался ли он доволен выступлением малолетних подопечных.

И классика, и современность

"Баядерку" специалист охарактеризовал как "один из лучших классических балетов" Мариуса Петипа. "Петипа известен как основатель направления романтического императорского балета в России, и 2018 год объявлен президентом России годом Мариуса Петипа в честь его двухсотлетия. Мариус Петипа творил в Мариинском театре около 50 лет, создал за этот период более 100 балетов. И по праву Мариинский театр считается домом Петипа, а балет "Баядерка" - один из лучших шедевров, он наряду с "Лебединым озером", "Спящей красавицей" и другими классическими спектаклями является жемчужиной репертуара Мариинского театра", - констатировал Фатеев.

Тем не менее по его словам, Мариинский старается привозить в гастрольные туры в США далеко не только классику из своего репертуара.

"А вы знаете, мы ведь действительно разнообразим репертуар, привозя его сюда. Мы же были в последний раз здесь не год, а полгода назад - в феврале. <...> Мы тогда привезли "Конька-Горбунка" - современный спектакль, который поставлен на музыку Родиона Константиновича Щедрина. И именно контрастируя с предыдущей "Раймондой" классической, специально был выбран "Конек" - современный спектакль, с юмором, с современной хореографией, с современной музыкой", - сказал Фатеев.

"Сейчас опять классика. До этого, до "Раймонды", мы привозили "Золушку" Сергея Прокофьева - тоже в современной хореографии Алексея Ратманского. Так что в принципе мы стараемся здесь репертуар постоянно варьировать и привозить как классические вещи, которые, естественно, являются основой репертуара Мариинского театра, так и современную хореографию, достойную современную хореографию, которая в Мариинском театре... тоже существует в достаточно большой пропорции. У нас идут балеты и Джона Ноймайера, и Уильяма Форсайта, и Уэйна Макгрегора, и Анжелена Прельжокажа, и Алексея Ратманского, и современных молодых российских хореографов, <...> и классика голландской хореографии Ханса ван Манена", - рассказал наставник труппы.

"Но, безусловно, классика, поскольку она является "лицом" нашей компании, превалирует", - признал Фатеев.

Кроме того, уточнил он, "естественно, принимающая сторона <...>, выбирая репертуар, <...> смотрит и на ту программу", которая у нее "существует с другими коллективами". "Они не хотят ни повторения названий, ни повторения тематики. Здесь мы тоже вместе ищем пути, чтобы можно было показать и наши современные постановки, и классические", - отметил балетмейстер.

Взаимодействие с Кеннеди-центром

Действовавший между Мариинским театром и Кеннеди-центром десятилетний договор о сотрудничестве истек в 2012 году. Однако сотрудничество двух сторон с тех пор продолжается фактически в виде ежегодного ангажемента. "Несмотря на усиление напряженности в отношениях между [двумя] странами, мы приехали уже второй раз сюда [за год]", - констатировал российский деятель культуры. По его свидетельству, ни о каком ухудшении связей Мариинского и Кеннеди-центра говорить не приходится. "Наоборот", - заверил Фатеев.

Согласно изложенной им информации, Мариинский может не появиться в Вашингтоне в 2018-м календарном году, поскольку Кеннеди-центр строит свою программу, по существу раскладывая ее по двухлетним сезонам. "Мы приедем в сезоне 2018-19 годов - зимой 2019 или осенью 2018 года. Так мы уже тоже приезжали: получалось, дважды в один год, а потом год пропускали. У них это идет по сезонам", - сказал и.о. заведующего труппой.

"Уже строим планы на 2019 год, [решаем], что привезем", - подытожил Юрий Фатеев.

Наряду с этим, вскоре в продолжительный гастрольный тур, который охватит 13 городов США и Канады, отправится Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Как ожидается, в Кеннеди-центре музыканты выступят 12 ноября.