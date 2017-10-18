Медведев назвал театр им В.Ф. Комиссаржевской одним из символов Петербурга

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской с 75-летием со дня создания театра. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте кабмина.

"Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Сегодня его отмечаете не только вы, ваши коллеги и преданные друзья, с вами в эти дни сердца главных героев знаменитого театра имени В.Ф. Комиссаржевской - ваших зрителей, к которым здесь всегда относились с большой любовью", - говорится, в частности, в телеграмме.

Театр хранит верность идеалам академического искусства и в то же время остается удивительно современным, открытым для смелых экспериментов и новаторских художественных решений, подчеркнул Медведев. "Именно поэтому ваши спектакли всегда такие яркие и глубокие, без них невозможно представить культурную жизнь Санкт-Петербурга, города, одним из символов и центров притяжения которого является Драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской", - добавил глава правительства.

Медведев отметил, что театр был основан в самое страшное для блокадного Ленинграда время. Глава кабмина подчеркнул, что артисты нашли в себе силы репетировать и играть, дарить людям надежду. По его словам, жители непокоренного города приходили сюда, чтобы поддержать друг друга, вместе выстоять и победить.

Премьер пожелал коллективу театра новых успехов, вдохновения и всего самого доброго. "Пусть история вашего театра продолжается громкими премьерами", - добавил Медведев.