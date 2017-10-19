Алексей Учитель представит фильм "Матильда" в "Ельцин Центре" 9 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель представит фильм "Матильда" в Екатеринбурге 9 ноября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра".

"9 ноября в кино-конференц-зале президентского центра Б. Н. Ельцина состоится показ фильма "Матильда" и творческая встреча с режиссером кинокартины Алексеем Учителем. У жителей и гостей Екатеринбурга есть уникальная возможность не только увидеть нашумевший фильм, но и задать свои вопросы лично режиссеру", - говорится в сообщении.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, который выходит на экраны 26 октября.