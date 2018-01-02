Борис Акунин опубликовал первую главу заключительного романа о сыщике Фандорине

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин в понедельник выложил на своей странице в сети Facebook первую главу заключительного романа серии, посвященной сыщику Эрасту Фандорину.

"Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", - написал автор.

Акунин завершил работу над романом под названием "Не прощаюсь" в ноябре 2017 года. Он сообщил, что книга должна выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первого романа цикла исторических детективов о Фандорине. - "Азазель". Новое произведение, действие которого происходит в годы Гражданской войны в России, завершает серию.

В цикл "Приключения Эраста Фандорина" вошли 15 книг - сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Произведения о Фандорине в России не раз экранизировали. Среди самых известных фильмов - "Азазель", где русского сыщика сыграл Илья Носков, "Турецкий гамбит", в котором роль Фандорина исполнил Егор Бероев, а также "Статский советник" с Олегом Меньшиковым.