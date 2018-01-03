Ансамбль Александрова в начале января даст серию концертов на главной сцене Пекина

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит с серией концертов на главной сцене китайской столицы - в Национальном центре исполнительских искусств - с 4 по 7 января. Об этом в среду на пресс-конференции в Пекине сообщил начальник и художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.

По его словам, ансамбль исполнит "Русский танец" из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", а также ряд русских народных произведений и песен времен военных лет, среди которых "На солнечной поляночке" и "Коробейники". В программу выступлений также вошла "Калинка", которая уже стала своеобразной визитной карточкой ансамбля за рубежом. Как отметил Саченюк, репертуар ансамбля наполнен широкой гаммой произведений, в том числе и современных.

"В нашем репертуаре много произведений, работающих не только на военно-патриотическое воспитание. Это и русские народные песни, и классика, и современные эстрадные произведения", - указал он. "У нас есть довольно интересные обработки даже на произведения зарубежных исполнителей и групп. Каждая из таких песен сделана непосредственно для нашего ансамбля и рассчитана на мужской состав хора", - добавил худрук ансамбля.

Сюрприз для зрителей

По словам руководителя коллектива, ансамбль, следуя своей традиции, планирует исполнить несколько песен на китайском языке.

"Мы всегда исполняем произведения на языке страны, в которой выступаем, по этой причине Китай не станет исключением. Особенно при том, что в репертуаре ансамбля довольно много песен на китайском языке. Для нас большая честь выступать на этой знаменитой сцене, и мы готовились очень тщательно", - указал он.

Художественный руководитель не стал раскрывать названия этих произведений, отметив, что они останутся в тайне для китайского зрителя до премьеры. "Это сюрприз. Пусть зрители оценят и выразят свои эмоции аплодисментами", - резюмировал Саченюк.

По его словам, традиционно присутствовать на сцене будут 120 человек: в двух отделениях выступать будут хор, оркестр, балет и солисты. "У здешнего зрителя особенное отношение. Это обусловлено очень многолетней дружбой народов наших стран", - резюмировал художественный руководитель ансамбля.