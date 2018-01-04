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Телеканал HBO подтвердил выход восьмого сезона "Игры престолов" в 2019 году

Культура
4 января, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Планируется снять шесть серий

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ТАСС, 4 января. Телеканал HBO официально заявил о выходе восьмого сезона американского телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) в 2019 году.

"Шесть серий восьмого и финального сезона "Игры престолов" вернутся на экраны в 2019 году", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала, опубликованном в четверг. По сведениям HBO, режиссерами финального сезона традиционно станут Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер.

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Ранее актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, заявила что восьмой сезон сериала намечен на 2019 год.

Последняя серия предыдущего, седьмого сезона, вышла 27 августа 2017 года. Она стала самой популярной за всю историю сериала. Показ этого сезона "Игры престолов" сопровождался многочисленными утечками. Хакеры взламывали системы HBO и выкладывали в интернет либо серии целиком, либо их содержание. Однако самая масштабная утечка произошла по вине самого телеканала: HBO Spain по ошибке выпустил в эфир шестую серию за несколько дней до премьеры.

Осенью программный директор телеканала HBO Кейси Бойлс рассказал газете Morning Call, что создатели сериала планируют снять несколько вариантов финала последнего сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры. Ранее также сообщалось, что восьмой сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в следующем году.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

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