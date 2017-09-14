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Создатели "Игры престолов" снимут несколько вариантов финала сериала

Культура
14 сентября, 12:48 UTC+3

Таким образом авторы хотят предотвратить утечки до премьеры

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Материал из 1 страницы
Кадр из сериала "Игра престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"

© Filmpro.ru

Создатели сериала "Игра престолов" снимут несколько вариантов финала восьмого, заключительного, сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры. Об этом газете The Morning Call рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Бойлс.

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"Я знаю, что они [создатели сериала] снимут несколько версий финала, чтобы никто не знал, что на самом деле произойдет", - сказал Бойлс.

Как отмечает издание, посмотреть заключительную серию "Игры престолов" придется даже актерам, потому что и они не будут знать, что же именно войдет в итоговый вариант.

Съемки эпизодов восьмого сезона начнутся в октябре этого года.

Последняя серия предыдущего, седьмого, сезона вышла 27 августа 2017 года. Она стала самой популярной за всю историю сериала. Показ этого сезона "Игры престолов" сопровождался многочисленными утечками. Хакеры взламывали системы HBO и выкладывали в интернет либо серии целиком, либо их содержание. Однако самая масштабная утечка произошла по вине самого телеканала: HBO Spain по ошибке выпустил в эфир шестую серию за несколько дней до премьеры.

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