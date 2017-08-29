Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по численности аудитории

Культура
29 августа, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Сообщается, что финальный эпизод по телевизионной трансляции посмотрели 12,1 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Macall B. Polay/HBO via AP

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Последний эпизод завершившегося седьмого сезона "Игры престолов" поставил рекорд по численности зрительской аудитории в истории данного сериала. Об этом сообщила в понедельник исследовательская служба Nielsen.

Смотрите также
Кадр из сериала "Игра престолов"

Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"

По ее данным, финальный эпизод по телевизионной трансляции посмотрели 12,1 млн человек. Еще около 4 млн зрителей ознакомились с серией в интернете на стриминг-сервисах. Такие показатели на 36% превышают численность аудитории последнего эпизода предыдущего шестого сезона, который посмотрели около 8,9 млн человек.

Финальная седьмая серия седьмого эпизода этого популярного сериала телеканала HBO демонстрировалась в минувшее воскресенье. Первый эпизод седьмого сезона был показан в июле и собрал у экранов аудиторию численностью чуть более 10 млн зрителей.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Последний восьмой сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в следующем году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"
2
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии
3
Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
WP: юрисконсульт Трампа просил Пескова помочь с проектом башни в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама