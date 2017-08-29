Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по численности аудитории

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Последний эпизод завершившегося седьмого сезона "Игры престолов" поставил рекорд по численности зрительской аудитории в истории данного сериала. Об этом сообщила в понедельник исследовательская служба Nielsen.

По ее данным, финальный эпизод по телевизионной трансляции посмотрели 12,1 млн человек. Еще около 4 млн зрителей ознакомились с серией в интернете на стриминг-сервисах. Такие показатели на 36% превышают численность аудитории последнего эпизода предыдущего шестого сезона, который посмотрели около 8,9 млн человек.

Финальная седьмая серия седьмого эпизода этого популярного сериала телеканала HBO демонстрировалась в минувшее воскресенье. Первый эпизод седьмого сезона был показан в июле и собрал у экранов аудиторию численностью чуть более 10 млн зрителей.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Последний восьмой сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в следующем году.