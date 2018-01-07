Россия получила особый приз на 7-м Пекинском интернет-кинофестивале "Мультиколор"

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Российский короткометражный фильм "Мой первый роман" (2017 год) режиссера Марии Мины в воскресенье получил особый, наиболее почетный приз на 7-м Пекинском международном интернет-кинофестивале "Мультиколор". В церемонии заочного вручения победителю статуэтки и памятной таблички участвовали представители кинематографа Китая и РФ.

"В последнее время мировая киноиндустрия постоянно развивается, от микро- до длинных фильмов. Некоторые российские картины получили у нас в стране чрезвычайно высокую оценку, поскольку отражают в себе необыкновенную специфику, наполнены очевидным интеллектом и мудростью их постановщиков", - прокомментировал эту победу в беседе с ТАСС генеральный директор компании "Китайское кино", продюсер Цзян Пин.

По его словам, длина киноленты нисколько не умаляет ее художественную ценность - некоторые фильмы крайне интересны и длятся по пять, а то и по три минуты, другие же не менее захватывают, однако на их просмотр уходит порядка двух, а то и более часов. Глава компании отметил, что в 7-м Пекинском международном интернет-кинофестивале приняли участие более 1 тыс. кинокартин из различных стран мира, в том числе КНР, Республики Корея, США. "Из них были отобраны и награждены около 70 наиболее примечательных кинолент, в том числе из России", - добавил он.

Отбор фильмов осуществлялся по таким критериям, как специфика содержания и сценария, оригинальность киносъемки и озвучивания, уровень профессионализма и одаренности актеров, с учетом ряда других параметров. Как отметили многие участники, на этот раз фестиваль носил явно выраженный "народный" оттенок, отражая специфику быта и жизни разных народов. Еще одна его отличительная черта - "молодежная направленность в условиях непрерывного развития глобальных интеграционных процессов", В целом пекинская общественность оценила это мероприятие и представленные на нем фильмы как "правильное событие, состоявшееся в нужное время".

Просмотр новых кинолент, представленных на фестивале, продолжался с 1 января. Многие из них еще не известны широкой международной зрительской аудитории. Большинство призов досталось китайским фильмам. Впрочем, как отмечают организаторы, иностранное представительство на этом ежегодном мероприятии становится все более ощутимым, и в следующем году они ожидают оригинальные и захватывающие кинокартины из государств и регионов мира, которые прежде на нем никогда не были представлены.