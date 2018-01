Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries

Лидер ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Как говорится в сообщении родных певицы, которое приводит британское издание The Daily Mail, О'Риордан в последнее время болела. Она умерла в Лондоне, куда приехала на сеанс звукозаписи. Сообщается также, что расследование причин смерти О’Риордан начала лондонская полиция.

С 1990 года О’Риордан была вокалисткой рок-группы The Cranberries. В 1995 году группа получла награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня" за композицию Zombie. Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года.

"Dreams" (дебютный альбом группы "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", 1993 год)

"Zombie" (альбом "No Need to Argue",1994 г.)

"Ode to my family" (альбом "No Need to Argue", 1994 г.)

"Salvation" (альбом "To the Faithful Departed", 1996 г.)

"Just my imagination" (альбом "Bury The Hatchet", 1999 г.)

"Promises" (альбом "Bury the Hatchet", 1999 г.)

"Animal Instinct" (альбом "Bury The Hatchet", 1999 г.)

"Analyse" (альбом "Wake Up And Smell The Coffee", 2001 г.)

