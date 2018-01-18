В Третьяковской галерее заявили, что выставка Брюллова вызвала интерес еще до открытия

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выставка "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга", которая откроется 24 января в Третьяковской галерее, уже сейчас вызывает интерес у публики. Об этом ТАСС в четверг сообщила куратор выставки Людмила Маркина.

"По тому, как откликаются на вернисаж публика, наши спонсоры и мои музейные коллеги, можно сказать, что выставка вызывает уже сейчас большой интерес. Это неудивительно, имя Брюллова очень известно. У него нет плохих или второстепенных работ", - сказала Маркина.

Она отметила, что про очереди в галерею, которые могут возникнуть в связи с популярностью экспозиции, говорить еще рано. По ее словам, выставка будет доступна по общему билету в Третьяковскую галерею.

"Зал, в котором расположится экспозиция, небольшой, всех желающих принять будет сложно. Но мы посмотрим, думаю, наши службы что-нибудь придумают ", - сказала Маркина.

На сегодняшний день в Третьяковской галерее находятся 52 работы этого крупнейшего русского художника первой половины XIX века. Почти все они доступны для просмотра в постоянной экспозиции, включая большую историческую картину "Осада Пскова" и знаменитую "Всадницу".

О выставке

Выставка познакомит московскую публику с восемью работами Брюллова. Семь из них - из частного собрания Санкт-Петербурга, а "Портрет Авроры Карловны Демидовой" был привезен в Москву из Константиновского дворца в Стрельне. "В 1995 году я ездила за этой картиной на аукцион, чтобы купить ее для Третьяковской галереи. Но сделать это мне не удалось. Наконец-то эта картина приехала в Москву, хотя бы как "гостья", - сказала куратор выставки.

По ее словам, до Константиновского дворца этот портрет всегда был в частных руках. Впервые публика получит уникальную возможность свободно познакомиться с этой картиной именно в Третьяковской галерее.

В экспозиции будут также представлены несколько авторских повторений картин Брюллова, уже знакомых посетителям "Третьяковки". Среди них - "Автопортрет" художника, который он написал во время своей болезни. "Этот шедевр висит в нашей постоянной экспозиции. Вариант этой картины из частного собрания - авторское повторение мы разместим рядом, чтобы публика могла сравнить их", - сказала Маркина.

Еще одна вариация - "Портрет великой княгини Елены Павловны". Похожая картина Брюллова, купленная Третьяковым, также хранится в галерее. "В частном собрании - авторское повторение портрета, на котором Елена Павловна в другой одежде и с другим украшением", - сказала куратор.