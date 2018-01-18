Минкультуры и кинопрокатчики поспорили о своевременности приключений Паддингтона

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Семейная комедия "Приключения Паддингтона 2", снятая по мотивам детских книг британского писателя Майкла Бонда, вызвала спор между Минкультуры, владельцами кинотеатров, прокатчиками, режиссерами и продюсерами. Коснулся он сроков выхода лент, вопросов предпродажи билетов и государственного регулирования отрасли.

Компания "Вольга", прокатчик фильма, планировала начать его показ в этот 18 января. Но накануне она распространила уведомление, что премьера "Приключений Паддингтона 2" переносится на 1 февраля. "Вольга" заявила, что это делается по решению Министерства культуры РФ и что дата изменена в связи с выходом в прокат другой картины.

По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов (ЕАИС), на фильм было предварительно продано билетов на 750 тыс. рублей. И теперь их предстоит вернуть зрителям.

Вопрос с прокатным удостоверением

Минкультуры заявило, что прокатное удостоверение ленте пока не выдано. Поэтому, отметил замглавы ведомства Сергей Обрывалин, продажа билетов на него была незаконна.

"Единственным законным основанием для проката картины на территории РФ является наличие у нее прокатного удостоверения. Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными", - привела слова Обрывалина пресс-служба министерства.

Как заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, компания "Вольга" еще 10 января была проинформирована, что прокат картины начнется именно 1 февраля. И его ведомство обратилось в надзорные органы, чтобы проверить законность старта продаж билетов.

"Сегодня организована контрольная закупка билета на сеанс фильма - 18 января, "Приключения Паддингтона 2". В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора", - подчеркнул министр.

Конкуренция и сроки

Говоря о том, почему для начала проката фильма было выбрано именно 1 февраля, а не 18 января, Мединский отметил эта дата "оптимальна для разведения отечественных релизов". По его словам, установка премьерных дней для фильмов на разные даты позволяет каждой из картин увеличить кассовые сборы.

Из российских лент на экраны 18 января вышел, в частности, фэнтези-боевик "Скиф" режиссера Рустама Мосафира.

"Каждое наше усилие, в том числе и перенос, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы всех [лент], - сказал Мединский. - Яркий пример вам привожу - история с фильмами "Союз-7" и "Время первых" - сколько ругались друг с другом, сколько грязи было вылито, стрел выпущено в адрес Министерства культуры, а в итоге бестселлерами стали оба фильма, причем один лучше другого".

В 2017 году прокат российского фильма о советской орбитальной станции "Салют-7", который должен был выйти на экраны в апреле 2017 года практически одновременно с картиной о космонавте Алексее Леонове "Время первых", был перенесен на осень.

О пользе госрегулирования

В Ассоциации владельцев кинотеатров сочли чрезмерным влияние, которое Минкультуры оказывает на киноиндустрию. На своей странице в Facebook организация вывесила открытое письмо к премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Владельцы кинотеатров попросили главу правительства обратить внимание на ситуацию в отрасли и пожаловались на "последовательное усиление административного госрегулирования в последние годы".

Письмо председателю правительства оказалось не единственным за день. Аналогичное обращение составили другие деятели киноиндустрии. Но они политику Минкультуры поддержали.

"Благодаря активной поддержке государства, наши фильмы собирают в разы больше денег и зрителей. За последние пять лет рост - более 120%. Это достигается за счет строительства и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программы для сел, финансовой и информационной поддержке отечественного кинематографа. Также министерство активно использует для помощи отечественным фильмам "раздвижку релизов" - под наши премьеры выбираются самые лучшие даты", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Подписи под письмом к Медведеву поставили кинорежиссер Федор Бондарчук, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудковский, гендиректор компании "Двадцатый Век Фокс СНГ" Вадим Смирнов, а также глава Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков. Схожей позиции придерживается и режиссер Андрей Кончаловский. "Государство должно иметь возможность корректировать расписание кинопремьер. Нашему кино нужна не просто государственная поддержка - необходимо, чтобы государство контролировало прокат", - приводит его слова пресс-служба Минкультуры.

Как отметил гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, слова которого также приводит ведомство, практика разведения фильмов по времени начала проката идет на пользу отечественной киноиндустрии. "Непосредственная задача Министерства культуры РФ - всячески содействовать продвижению отечественного кино. Поэтому когда оно предлагает каким-то образом менять графики выпуска, это абсолютно логичное действие со стороны Министерства культуры. Это его миссия - помогать российскому кино", - сказал Шахназаров.

В свою очередь режиссер Владимир Хотиненко предположил, что виной конфликтной ситуации могла стать техническая ошибка. "Конечно, компания не имела права продавать билеты, не получив прокатное удостоверение. Но, возможно, тут имеет место быть недоразумение чисто технического характера", - заметил он.

О фильме

Фильм "Приключения Паддингтона 2" снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон британского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов 1970 - 1980-х годов был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона", собравший более $250 млн в мировом прокате.

В Минкультуры заверили, что новый фильм о медвежонке Паддингтоне обязательно выйдет на российские экраны.

"Прокатные удостоверения могут быть не выданы или могут быть отозваны только по закрытому перечню оснований, например, пропаганда насилия, экстремизма, порнографии и так далее. Этих оснований в этом фильме нет, поэтому он будет показан", - сказал статс-секретарь - замглавы ведомства Александр Журавский на заседании комитета Госдумы по культуре.