Утраченную в годы войны картину Поленова "Пруд с ветлами" вернули в музей Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Картина известного русского художника Василия Поленова "Пруд с ветлами", утраченная в 1943 году, вернулась в город Таганрог Ростовской области, откуда была вывезена во время оккупации города фашистской Германией. Презентация картины прошла в пятницу в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Картина была передана музею-заповеднику 26 сентября 2017 года в рамках публичной церемонии в художественном музее города Киля в Германии. Она была вывезена из Таганрога в 1943 году, и это было последнее упоминание об этой картине в нашем музее. В Германии о ней стало известно в 1959 году, когда ее приобрел частный коллекционер. В 1986 году она была выкуплена городом Килем для своего выставочного зала за 40 тысяч немецких марок", - рассказала журналистам главный хранитель Таганрогского музея- заповедника Ирина Андриенко.

Она отметила, что это первое художественное произведение, возвращенное Германией в Таганрог после Великой Отечественной войны. "Вообще, такие художественные ценности возвращаются нечасто, потому что многие из них оседают в частных коллекциях. "Только то, что оказывается в поле зрения государства, имеет возможность вернуться туда, откуда оно было взято", - сказала Андриенко.

По ее словам, теперь "Пруд с ветлами" будет открыт для осмотра посетителями. "Сейчас картина будет выставлена в специально оборудованном для этого зале, который так и называется "Поленов. Возвращение". В будущем она, скорее всего, будет находиться в экспозиции краеведческого музея из залов которого была вывезена в 1943 году", - отметила главный хранитель музея-заповедника.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, принявший участие в презентации экспозиции, отметил, что случаи возвращения утраченных в годы войны культурных ценностей сегодня единичны. "Этот процесс является справедливым, когда культурные ценности возвращаются на свои законные исторические места. Такие случаи единичны, но они происходят. И спасибо всем, кто занимается этим процессом ежедневно", - сказал Дворкович.

Картина Поленова "Пруд с ветлами" была создана в 1881 году, с 1887 до 1943 года находилась в Таганроге. Была утрачена во время оккупации города. Работа по ее возвращению началась в 2016 году в рамках проекта "Российско-германский музейный диалог".