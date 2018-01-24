Sky: Элтон Джон подтвердил прекращение гастрольной деятельности

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон подтвердил, что прекратит гастрольную деятельность в 2021 году, чтобы уделить больше времени своей семье. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, который привел заявление артиста, сделанное им в Нью-Йорке.

Перед завершением своей гастрольной карьеры Джон намерен осуществить трехлетнее мировое турне, начало которого намечено на сентябрь 2018 года. "Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас - это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой", - сказал он.

Джон подчеркнул, что его прощальный тур будет хорошей возможностью, чтобы "сказать спасибо всем поклонникам по всему миру, а затем попрощаться".

"Это не значит, что я больше не буду творить, - продолжил он. - У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком".

Газета Daily Mirror ранее в среду сообщила, что Джон прекращает гастрольную деятельность в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Музыкант в 2017 году провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился "опасной и редкой" бактериальной инфекцией во время тура по Южной Америке.

Элтон Джон, которому 25 марта исполнится 71 год, за свою полувековую музыкальную карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии музыкального журнала Rolling Stone, певец занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток "Grammy, а также "Оскар" за песню к мультипликационному фильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.