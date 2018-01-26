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Алиса Фрейндлих и Владимир Ильин получили "Золотых орлов"

Культура
26 января, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Также фильм "Ван Гог. С любовью, Винсет" стал "Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Алиса Фрейндлих и Владимир Ильин получили в пятницу национальные кинопремии "Золотой орел" - они стали лучшими среди актеров второго плана. Церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм".

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Алиса Фрейндлих, снимавшаяся в фильме "Карп отмороженный". Актриса не смогла приехать на церемонию.

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Среди актеров, исполнивших роли второго плана, лучшим стал Владимир Ильин, сыгравший в картине "Время первых". Он вышел на сцену под крики "браво". Артист пошутил, что перед съемками он "сидел [и] пенсионерил" и поблагодарил Евгения Миронова, что тот пригласил его поработать. "Могу дополнить свою речь тем, что меня почему-то всегда заставляют играть умных людей", - добавил Ильин.

Лучшие в технических номинациях

Лучший операторская работа - Игорь Гринякин ("Викинг"). Эта же лента получила "Золотого орла" за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу звукорежиссера.

Композитор Юрий Потеенко получил награду за фильм "Время первых", это же картина отмечена за лучшие визуальные эффекты. Лучший монтаж, по мнению академиков, был в фильме "Салют-7". За лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам отметили сказку "Последний богатырь".

Лучшая работа художника-постановщика - "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова. Награду в этой номинации вручали генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и Валентин Юдашкин.

Короткометражки и зарубежный фильм

В номинации "Лучший короткометражный фильм" награду получила картина "Время жить, время умирать" Михаила Полякова.

"Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате" стала лента "Ван Гог. С любовью, Винсет". По словам прокатчиков фильма, его прокат планируется возобновить перед премией "Оскар".

Лучшим анимационным фильмом" названа картина "Два трамвая" Светланы Андриановой.

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Персоны
Фрейндлих, Алиса Бруновна Шахназаров, Карен Георгиевич
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