Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинотеатр "Пионер" отменил показ фильма "Смерть Сталина"

Культура
26 января, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кинотеатр "Пионер" в Москве отменил показ фильма "Смерть Сталина". Об этом сообщается в пятницу на странице кинотеатра в Facebook.

Смотрите также

Показы фильма "Смерть Сталина" в "Пионере" не отменили, несмотря на визит полиции

СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"

Кинотеатру "Пионер" может грозить штраф за показ фильма "Смерть Сталина"

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина", - говорится в сообщении.

Также на странице сообщается, что "деньги за билеты будут всем возвращены".

По всем дополнительным вопросам представители кинотеатра просят обращаться в Министерство культуры РФ.

В минувший вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британской киноленты "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, которая должна была выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Минкультуры будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
США расширили санкционный список по России
7
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама