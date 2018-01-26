Кинотеатр "Пионер" отменил показ фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кинотеатр "Пионер" в Москве отменил показ фильма "Смерть Сталина". Об этом сообщается в пятницу на странице кинотеатра в Facebook.

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина", - говорится в сообщении.

Также на странице сообщается, что "деньги за билеты будут всем возвращены".

По всем дополнительным вопросам представители кинотеатра просят обращаться в Министерство культуры РФ.

В минувший вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британской киноленты "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, которая должна была выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Минкультуры будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.