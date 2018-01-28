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Умерла режиссер Мария Саакян

Культура
28 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

В числе известных работ режиссера - фильмы "Прощание", "Маяк" и "Энтропия"

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Мария Саакян

Мария Саакян

© Tim Whitby/Getty Images for BFI

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Режиссер Мария Саакян, известная по фильмам "Прощание", "Маяк" и "Энтропия", умерла в возрасте 37 лет. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Андрей Плахов.

"Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины", - говорится в сообщении.

"Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе", - добавил Плахов.

Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК в 2003 году. У нее остались пятеро детей.

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