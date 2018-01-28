Умерла режиссер Мария Саакян

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Режиссер Мария Саакян, известная по фильмам "Прощание", "Маяк" и "Энтропия", умерла в возрасте 37 лет. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Андрей Плахов.

"Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины", - говорится в сообщении.

"Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе", - добавил Плахов.

Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК в 2003 году. У нее остались пятеро детей.