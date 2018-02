Артистов "Гоголь-центра" наградили за заслуги перед театром

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Несколько десятков человек получили награды за заслуги перед "Гоголь-центром", в то время как гости торжественного вечера пожелали театру сохранить и преумножить достижения в сфере искусства.

Особенностью концерта стало использование голоса художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, который в настоящий момент находится под домашним арестом.

По словам ведущего праздничного концерта Алексея Аграновича, торжественные мероприятия готовились заранее, и слова Серебренникова, которые постоянно звучали во время церемонии, были записаны в августе прошлого года. Титр о том, что слова были записаны в конце лета, постоянно проецировался на одну из кулис большой сцены театра, где проходили торжества.

Удался на 100%

"Я считаю, что проект "Гоголь-центр" удался на 100%, хотя он еще только в самом начале пути. Это популярный театр, это театр своего поколения, это театр молодых людей, которые сюда ходят, это театр, который за пять лет посетили 300 тыс. зрителей", - рассказал ТАСС бывший руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков, который был одним из тех, кто поддержал появление "Гоголь-центра".

Капков напомнил, что труппу театра активно приглашают на гастроли. "Этот театр воспитал огромное количество актеров как театра, так и кино", - добавил он. Вместе с тем он отметил, что на подмостки выходят как молодые актеры, так и актеры театра имени Н. В. Гоголя, на базе которого был создан "Гоголь-центр".

С ним согласился художник и продюсер Павел Каплевич, который назвал театр "местом силы для огромного количества людей". "В зале молодежь и представители нашего поколения - композитор Илья Демуцкий, на сцене Чулпан Хаматова и Ксения Раппорт", - добавил собеседник агентства.

Среди гостей, пришедших поздравить театр с пятилетием, была телеведущая Ксения Собчак. "Это большое событие - пять лет, большой срок", - сказал она ТАСС. Вместе с этим она пожелала театру, "чтобы он выжил". В свою очередь режиссер Федор Бондарчук поблагодарил "Гоголь-центр" за актерскую школу, которая открывает таланты.

Куратор проекта "Гоголь-кино" Стас Тыркин назвал театр "уникальным местом, которое расширяет пространство возможностей" в России. Один из авторов многих пьес, идущих в "Гоголь-центре", драматург Валерий Печейкин в беседе с ТАСС отметил, что важным итогом существования "Гоголь- центра" является то, что в отсутствии Серебренникова "идея работает сама по себе, что театр живой", что "является большой победой". Печейкин пожелал театру "ничего не растрачивать, а то, что было накоплено, сохранить и приумножить".

Подытожил череду пожеланий "Гоголь-центру" в афористичной манере актер Александр Филиппенко. "Вперед и выше - это раз. А второе: "Русь, куда несешься? - дать ответ", - сказал он ТАСС.

Церемония награждения

Праздничный концерт состоял из череды награждений и номеров, которые перемежались записанными еще летом словами Серебренникова и репликами ведущего. Первым номером было выступление актеров, перешедших из Театра имени Н. В. Гоголя в новый "Гоголь-центр". В сопровождении солиста группы "Звери" Романа Билыка они исполнили песню "Все, что касается".

После этого старейшая актриса театра Майя Ивашкевич обратилась со словами благодарности к Серебренникову. Первой, кто получил знак за заслуги перед "Гоголь-центром", в этом году стала актриса Ольга Науменко, перешедшая из Театра имени Н. В. Гоголя.

Всего было около 20 награжденных, как актеров театра, так и тех, кто обычно находится за кулисами спектаклей.

Награждения и концертные номера отбивались позывными, хорошо известными по сериалу "Санта Барбара".

Маэстро Спиваков и рэпер Хаски

Одну из наград получил Дмитрий Кузнецов, более известный как рэпер Хаски. Ему награду вручила актриса Алла Демидова.

"Это, конечно, спектакль. Самая старая актриса вручает самому молодому актеру. При том, что я ничего не понимаю в рэпе. Могу сказать только одно - жги!", - пошутила Демидова, на что зал немедленно отреагировал смехом и аплодисментами.

Среди деятелей искусства, поздравивших "Гоголь-центр", был и маэстро Владимир Спиваков, который исполнил "Польку" Альфреда Шнитке. На концерте выступил также Филлипенко, который прочел монолог "Рояль", написанный Печейкиным. Речь в монологе велась от лица рояли, которому вот уже пять лет не дают медаль. Чтение неоднократно прерывалось взрывами смеха и аплодисментами зрителей.

Неожиданным стало выступление художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина. Его появление на сцене сопровождалось видеокадрами, на которых было видно, как неизвестный человек в куртке с капюшоном проник в здании театра. Под тревожный ритм барабанов неизвестный, которого показывали со спины, поднимался по лестницам.

Потом человек вышел на сцену, сбросил куртку, и зрителя узнали Райкина. "Поздравляю это театральное гнездо с пятилетием. Я очень рад, что четверо моих учеников служат в "Гоголь-центре", - сказал Райкин. После этого он прочел стихотворение Николая Гумилева "Волшебная скрипка".

Завершился концерт песней "Show must go on", которую исполняли все актеры театра. Перевод песни на русский язык проецировался на кулисы.