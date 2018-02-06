На выставке в Петербурге представят работы молодых художников России и Японии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Произведения молодых художников - учащихся российских и японских вузов - впервые представят в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, на открывающейся во вторник выставке "Преодоление". Экспозиция пройдет под эгидой перекрестного Года культур России и Японии, рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС генеральный консул Японии в Северной столице Масанори Фукусима.

"Это историческая выставка молодых японских и российских художников... Хотел бы подчеркнуть - до сих пор в истории практически не было конкретных связей между вузами искусств Японии и России", - отметил он.

По словам генконсула, выставка является частью Года культур Японии в России. По его мнению, "перекрестный год является очень важным историческим моментом для дальнейшего укрепления отношений между Японией и Россией".

Как рассказал куратор выставки, ректор Санкт- Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академия художеств) Семен Михайловский, в "Манеже" демонстрируется творчество 111 художников - графиков, скульпторов, живописцев и архитекторов. Большинство российских произведений создали специально для экспозиции студенты и молодые преподаватели Академии художеств. Среди японских участников смотра - студенты двух крупнейших художественных вузов - университетов искусств Мусасино и Тама.

Пространство "Преодоления"

При входе в экспозицию зрителям предлагается преодолеть масштабные деревянные буквы, составляющие название выставки - парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ. Она разработала систему деревянных литер, созданных по принципам традиционной японской строительной технологии, заключающейся в соединении деталей без использования гвоздей.

"Преодоление мы понимаем в самом широком смысле. Само зарождение жизни связано с преодолением, и потом, в процессе развития, мы постоянно преодолеваем трудности - будь то физические недуги, бытовые неурядицы, косность мышления. Нам часто приходится преодолевать предубеждения и предрассудки, непонимание, неприятие", - пояснил тему выставки Михайловский.

Работы экспонируются на студийных мольбертах - для воссоздания атмосферы настоящих учебных мастерских. Этот прием призван подчеркнуть то, что на выставке представлено новое поколение художников. По словам куратора, ее центральным элементом являются произведения Кейто Ямагути - первой студентки петербургской Академии художеств из Японии, которая приехала в город на Неве около пяти лет назад. Согласно замыслу организаторов проекта, Ямагути - ключевая фигура, объединяющая две разные культуры.

Выставка "Преодоление" пройдет в петербургском "Манеже" с 6 февраля по 10 марта, а весной 2018 года второй вариант проекта будет представлен в "Новом Манеже" в Москве.