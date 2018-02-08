Кинотеатры Москвы покажут ретроспективу к юбилею Вячеслава Тихонова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кинотеатры Москвы подготовили показы лучших фильмов с участием народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, которому в четверг исполнилось бы 90 лет.

"Прирожденная харизма и аристократичность сделали Вячеслава Тихонова кумиром нескольких поколений, - сказала ТАСС генеральный директор старейшей кинопрокатной организации "Московское кино" Светлана Максимченко. - Конечно, он наиболее известен как разведчик Исаев-Штирлиц из 12-серийного телефильма Татьяны Лиозновой, но нам хотелось показать его актерскую пластичность и разноплановость. В ретроспективе можно будет увидеть Тихонова в ролях тракториста-сердцееда из "Дело было в Пенькове", скромного учителя-фронтовика из "Доживем до понедельника" и Андрея Болконского из "Войны и мира".

В рамках программы покажут картину "Мичман Панин" (1964) и "Карусель" (1970) Михаила Швейцера, фильмы "Дело было в Пенькове" (1957), "Доживем до понедельника" (1968), "На семи ветрах" (1962), "Белый Бим - Черное ухо" Станислава Ростоцкого, ленты "Семейное счастье" (1969) и "Егор Булычев и другие" (1973) Сергея Соловьева, а также цикл фильмов Сергея Бондарчука "Война и мир" ("Война и Мир: Андрей Болконский", "Война и Мир: Наташа Ростова", "Война и Мир: 1812", "Война и Мир: Пьер Безухов") и "Они сражались за Родину" (1975).

Ряд событий, приуроченных к юбилею, состоится в Павловском Посаде, где родился актер.

В его родном городе 2018 год объявлен годом Вячеслава Тихонова. С 8 по 11 февраля там пройдет второй международной кинофестиваль им. Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений...". В доме культуры "Октябрь" и в дворце культуры "Павлово-Покровский" зрителям покажут фильмы с участием актера "Доживем до понедельника" (1968), "Белый Бим - Черное ухо" (1977), "Ч. П. - Чрезвычайное происшествие"(1958) и "Утомленные солнцем" (1994).

11 февраля состоится неофициальная премьера китайского художественного фильма с участием Тихонова "Красный Лебедь" (1995). Фильм ранее никогда не демонстрировался в России. С приветственным словом выступит режиссер-постановщик фильма Гу Жун (Китай).

В рамках программы также состоится презентация фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Тихонова, пройдет выступление оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко.

Вход на все мероприятия свободный.