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В Москве откроется персональная выставка Алексея Мартинса "Формы тепла"

Культура
8 февраля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Отправной точкой для создания экспозиции послужил коллективный перформанс "Быть вместе", устроенный художником на фестивале "Архстояние"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Галерея "Фрагмент" открывает в четверг персональную выставку Алексея Мартинса "Формы тепла". В экспозиции художник обращается к специфическому кругу материалов, техник и сюжетов, выявляющих динамическое напряжение между цивилизацией и природой, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Все свои работы в разных медиа, включая сделанные для общественных пространств, Мартинс воспринимает как внутренне связанные друг с другом части единого социально-эстетического проекта - размышления об экологических катаклизмах, амбивалентном статусе человека в системе органической жизни, региональной идентичности и объединяющем потенциале искусства", - рассказали в галерее.

Отправной точкой для выставки послужил масштабный коллективный перформанс "Быть вместе", устроенный Мартинсом на фестивале "Архстояние" летом 2017 года. Тогда в долине реки Угры у деревни Никола-Ленивец художник расставил на грубо сколоченных пьедесталах сотню деревянных животных и предложил зрителям одновременно поджечь их.

"Искусство, словно принесенное в жертву, стало на время мощным источником физического тепла, а образ пылающих костров, которые согревали собравшихся вокруг людей, - запоминающейся и вместе с тем тревожной, тотемической метафорой неудовлетворенного стремления к солидарности в нашу эпоху обособленности и фрустрации", - рассказали в пресс-службе.

Энергия от сожженных скульптур, преобразованная в "ментальное топливо", дала импульс новым поискам Мартинса. Так, помимо видео- и аудиодокументации перформанса, которому посвящен первый раздел экспозиции, в отдельных комнатах демонстрируются три инсталляции - три альтернативные для художника творческие формы. В них он разрабатывает идею сопряжения "термодинамической и социальной теплоты".

Выставка открыта для посещения до 29 марта 2018 года.

О художнике

Алексей Мартинс родился в 1989 году, окончил факультет живописи Красноярского художественного училища. Он работает с широким спектром медиа (от графики и до инсталляции), исследует проблематику социальных взаимодействий и коллективного мышления, а также роль искусства в построении общества, их взаимовлияние.

В 2015 году Мартинс вошел в шорт-лист премии Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года" за совместный с художником Игорем Лазаревым перформанс "Как рассказать об искусстве сибирскому городу". Работы художника находятся в фонде Красноярского музейного центра и в частных коллекциях. В 2017 году Алексей Мартинс стал победителем конкурса на соискание гранта в области современного искусства Ruinart Art Patronat.

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