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Ретроспективная выставка "Сценография Дагестана" открылась в музее Адыгеи

Культура
8 февраля, 18:09 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 8, февраля. /ТАСС

Выставка включает более 200 экспонатов, среди которых эскизы декораций и костюмов, макеты и афиши спектаклей

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МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Северокавказский филиал музея искусств народов Востока в Адыгее представил в четверг ретроспективную выставку произведений художников, работавших в дагестанских театрах с 1930 по 2017 годы, сообщила ТАСС куратор выставки Фатима Сулейманова.

"Сценография Дагестана" собрана из фондов Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи, Театрального музея им. А. А. Бахрушина и авторских коллекций. Это уникальная по значимости и составу ретроспективная выставка - третий проект в нашем музее, посвященный театру и театральным художникам", - сказала она. По ее словам, на выставке представлено более 200 экспонатов - эскизы декораций и костюмов, театральные костюмы, макеты и афиши спектаклей, много сохранившихся практически в одном экземпляре раритетов.

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Экспозиция охватывает материалы всех государственных и муниципальных театров Дагестана, созданные 54 известными российскими и дагестанскими художниками. Сценография отразила, чем жило общество того времени, как развивалось дагестанское театрально-декорационное искусство. Самая старая афиша на выставке - работа художника В. Шишканова к комедии "Темное пятно" - датируется 1934 годом. На выставке можно увидеть работы одного из первых дагестанских театральных художников Салавата Салаватова,  художника 70-х годов Валерия Горского, Раджаба Тагиева и других.

Современная сценография представлена работами постоянных художников в национальных театрах - Магомеда Моллакаева - художника-дизайнера, выполняющего заказы для Русского театра, Веры Агошкиной - модельера, работающего с русским, лакским и аварскими театрами в области сценического костюма, а также молодого сценографа из Дагестана Ютты Роттэ, отметила куратор выставки.

Проект прошел весной 2017 года в Театральном музее им. А. Бахрушина, затем в Национальном музее Республики Дагестан. Выставка в Адыгее продлится до 5 марта. В этом году проект по взаимной договоренности будет представлен в Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии. Куратор выставки надеется на то, что выставка "станет не только познавательной для самой широкой зрительской аудитории, но и привлечет внимание ученых, искусствоведов, театроведов, художников и режиссеров".

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