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В Петербурге в День памяти Пушкина прочитали фрагменты из "Евгения Онегина" на якутском

Культура
10 февраля, 20:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, февраля. /ТАСС

Также стихи Пушкина читали актеры петербургских театров - Ольга Лебедева, Семен Сытник, Сергей Мардарь, а также пушкиноведы и петербургские школьники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга прочитали на месте последней дуэли поэта Александра Пушкина его стихи в годовщину смерти поэта. Как рассказали в пресс-службе Приморского района Санкт-Петербурга, где прошли памятные мероприятия, среди чтецов были сотрудники представительства Якутии, которые прочитали отрывок из "Евгения Онегина" на якутском языке.

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"Читали стихи сотрудники представительства Якутии в Санкт-Петербурге. Звучало письмо Татьяны Онегину на якутском языке", - рассказали в пресс-службе.

Также стихи Пушкина читали актеры петербургских театров - Ольга Лебедева, Семен Сытник, Сергей Мардарь, а также пушкиноведы и петербургские школьники. Современные поэты читали свои стихи о Пушкине.

Ровно в то время, когда оборвалась жизнь поэта, была объявлена минута молчания, после которой участники акции возложили цветы к памятной стеле, установленной на месте дуэли.

Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли с французом Жоржем Дантесом. Поединок состоялся 27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года. Поэт был ранен и скончался через два дня 29 января (10 февраля по новому стилю).

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