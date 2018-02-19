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Гильермо дель Торо получил премию BAFTA в номинации "Лучшая режиссерская работа"

Культура
19 февраля, 0:27 UTC+3

Награду 53-летнему мексиканцу принес фантастический триллер "Форма воды"

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Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо

© Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая режиссерская работа". Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании.

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Премию 53-летнему мексиканцу принес фантастический триллер "Форма воды" (The Shape of Water). Всего он был номинирован в 12 категориях и одержал победу всего в трех из них. Помимо уже упомянутой, это "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Поднявшись на сцену, дель Торо, в творчестве которого фантастические сюжеты занимают большую роль, рассказал о своем восхищении английской писательницей Шелли Мэри (1797-1851), автора книги "Франкенштейн, или Современный Прометей". "Для меня самая важная представительница британского наследия - это подросток по имени Шелли Мэри, - сказал режиссер. - Она продолжала оставаться столь важным человеком для меня, как будто она была частью моей семьи. И так часто, когда я думаю о том, чтобы сдаться, когда люди говорят мне, что снять фильм, о которых я мечтаю, невозможно, я думаю о ней".

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