Гильермо дель Торо получил премию BAFTA в номинации "Лучшая режиссерская работа"

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая режиссерская работа". Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании.

Премию 53-летнему мексиканцу принес фантастический триллер "Форма воды" (The Shape of Water). Всего он был номинирован в 12 категориях и одержал победу всего в трех из них. Помимо уже упомянутой, это "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Поднявшись на сцену, дель Торо, в творчестве которого фантастические сюжеты занимают большую роль, рассказал о своем восхищении английской писательницей Шелли Мэри (1797-1851), автора книги "Франкенштейн, или Современный Прометей". "Для меня самая важная представительница британского наследия - это подросток по имени Шелли Мэри, - сказал режиссер. - Она продолжала оставаться столь важным человеком для меня, как будто она была частью моей семьи. И так часто, когда я думаю о том, чтобы сдаться, когда люди говорят мне, что снять фильм, о которых я мечтаю, невозможно, я думаю о ней".