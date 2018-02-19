Драма "Три билборда..." стала триумфатором BAFTA

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) стала триумфатором премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). 71-я церемония вручения престижной британской награды в области кино прошла в воскресенье в лондонском концертном зале Albert Hall.
Фильм, номинированный в общей сложности в девяти категориях, одержал победу в пяти из них, в том числе: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл) и "Лучший британский фильм".
Кинолента повествует об истории Милдред Хейс, которая в американской глубинке пытается добиться возобновления зашедшего в тупик расследования дела об изнасиловании и убийстве ее дочери. Для этого она на последние деньги арендует три рекламных щита и надписями на них бросает вызов шерифу (Вуди Харрельсон), а по сути - практически всему городу.
В коллекции Макдорманд, включающей в себя в том числе "Оскар" за роль в фильме "Фарго" (Fargo) 1997 года, эта "бронзовая маска" стала первой. В борьбе за премию BAFTA она обошла таких актрис, как Сирша Ронан ("Леди Берд", Lady Bird), Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Аннетт Бенинг ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле", Film Stars Don't Die in Liverpool) и Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya).
В номинации "Лучшая мужская роль" приз достался Гари Олдману. Награду 59-летнему английскому актеру принесло исполнение роли британского премьер-министра Уинстона Черчилля в драме "Темные времена" (Darkest Hour) режиссера Джо Райта. "В те темные, неясные дни 1940 года, он [Черчилль] боролся за честь, целостность, свободу своей страны и мира, так что спасибо вам, сэр Уинстон", - сказал Олдман, получая награду из рук Сальмы Хайек.
В отличие от Макдорманд, у Олдмана эта премия BAFTA уже третья, однако первая в этой категории. В 1998 году фильм "Не глотать" (Nil by mouth) принес Олдману две награды - за лучший британский фильм и оригинальный сценарий.
Конкурентами Олдмана были Даниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить", Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me By Your Name), Даниэл Калуя ("Прочь", Get Out) и Джейми Белла ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле").
Обладательницей премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана" стала Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), а награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" получил Сэм Рокуэлл ("Три билборда…").
Если драма про борьбу человека с системой стала триумфатором вечера, то фантастический триллер "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо не получил той доли успеха, которую ему сулили. Будучи заявленным в рекордных 12 номинациях, он одержал победу всего в трех из них, в том числе в таких, как "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая работа художника-постановщика".
53-летний дель Торо был удостоен награды, победив в номинации "Лучшая режиссерская работа". Для мексиканца эта премия BAFTA стала второй за карьеру. В 2007 году его фантастическая история "Лабиринт Фавна" (El laberinto del fauno, 2006) победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Поднявшись на сцену, дель Торо, в основе творчества которого лежат фантастические сюжеты, рассказал о своем восхищении английской писательницей Шелли Мэри (1797-1851), автора книги "Франкенштейн, или Современный Прометей". "Для меня самая важная представительница британского наследия - это подросток по имени Шелли Мэри, - сказал режиссер. - Она продолжала оставаться столь важным человеком для меня, как будто была частью моей семьи. И так часто, когда я думаю о том, чтобы сдаться, когда люди говорят мне, что снять фильм, о которых я мечтаю, невозможно, я думаю о ней".
Без награды из Лондона вновь уехал российский режиссер Андрей Звягинцев, который в этом году попал в число номинантов с драмой "Нелюбовь".
Приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" достался киноленте "Служанка" (The Handmaiden) южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.
В 2015 году уже происходило нечто подобное - Звягинцев был номинирован на премию с фильмом "Левиафан", однако приз достался картине "Ида" (Ida) польского режиссера Павела Павликовского.
Среди других кинофильмов, представленных в этой номинации в 2018 году, фигурировали "Она" (Elle) Пола Верховена, "Коммивояжер" (The Salesman) Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father) Анджелины Джоли.
Фантастическая картина Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049), заявленная в восьми номинациях, завоевала "бронзовые маски" за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты, а военно-историческая драма "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, также номинированная на восемь наград, была удостоена приза лишь за звук. "Темные времена" получил награду за лучший грим и прически, "Зови меня своим именем" - за лучший адаптированный сценарий, "Призрачная нить" - за лучший дизайн костюмов, "Малыш на драйве" (Baby Driver) - за лучший монтаж.
В номинации "Лучший документальный фильм" победила лента "Я вам не негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека, лучшим анимационный фильмом был назван "Тайна Коко" (Coco).
Торжественная церемония во второй раз подряд прошла в концертном зале Albert Hall. Ее вела британская актриса Джоанна Ламли, которая сменила писателя, драматурга и актера Стивена Фрая. Он вел церемонию на протяжении последних 12 лет.
Не обошлось на вечере без политики. Большинство актрис в знак солидарности с движением Time's Up, которое борется с сексуальным насилием, прибыли в Albert Hall в черных платьях. Макдорманд, кстати, не стала следовать этому дресс-коду (в ее платье преобладал красный цвет), однако заявила о "полной солидарности со своими сестрами, которые сегодня одеты в черное".
Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 4 марта). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов.
Практически все победители - и многие участники - воскресной церемонии номинированы и на "Оскар". Это и "Нелюбовь", и "Форма воды" в 13 номинациях, и "Дюнкерк" - в восьми и "Три билборда…" - в семи.