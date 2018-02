Драма "Три билборда..." стала триумфатором BAFTA

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) стала триумфатором премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). 71-я церемония вручения престижной британской награды в области кино прошла в воскресенье в лондонском концертном зале Albert Hall.

Фильм, номинированный в общей сложности в девяти категориях, одержал победу в пяти из них, в том числе: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл) и "Лучший британский фильм".

Кинолента повествует об истории Милдред Хейс, которая в американской глубинке пытается добиться возобновления зашедшего в тупик расследования дела об изнасиловании и убийстве ее дочери. Для этого она на последние деньги арендует три рекламных щита и надписями на них бросает вызов шерифу (Вуди Харрельсон), а по сути - практически всему городу.

Актеры и актрисы

В коллекции Макдорманд, включающей в себя в том числе "Оскар" за роль в фильме "Фарго" (Fargo) 1997 года, эта "бронзовая маска" стала первой. В борьбе за премию BAFTA она обошла таких актрис, как Сирша Ронан ("Леди Берд", Lady Bird), Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Аннетт Бенинг ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле", Film Stars Don't Die in Liverpool) и Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya).

В номинации "Лучшая мужская роль" приз достался Гари Олдману. Награду 59-летнему английскому актеру принесло исполнение роли британского премьер-министра Уинстона Черчилля в драме "Темные времена" (Darkest Hour) режиссера Джо Райта. "В те темные, неясные дни 1940 года, он [Черчилль] боролся за честь, целостность, свободу своей страны и мира, так что спасибо вам, сэр Уинстон", - сказал Олдман, получая награду из рук Сальмы Хайек.

В отличие от Макдорманд, у Олдмана эта премия BAFTA уже третья, однако первая в этой категории. В 1998 году фильм "Не глотать" (Nil by mouth) принес Олдману две награды - за лучший британский фильм и оригинальный сценарий.

Конкурентами Олдмана были Даниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить", Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me By Your Name), Даниэл Калуя ("Прочь", Get Out) и Джейми Белла ("Кинозвезды не умирают в Ливерпуле").

Обладательницей премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана" стала Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), а награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" получил Сэм Рокуэлл ("Три билборда…").

Награда дель Торо

Если драма про борьбу человека с системой стала триумфатором вечера, то фантастический триллер "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо не получил той доли успеха, которую ему сулили. Будучи заявленным в рекордных 12 номинациях, он одержал победу всего в трех из них, в том числе в таких, как "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая работа художника-постановщика".

53-летний дель Торо был удостоен награды, победив в номинации "Лучшая режиссерская работа". Для мексиканца эта премия BAFTA стала второй за карьеру. В 2007 году его фантастическая история "Лабиринт Фавна" (El laberinto del fauno, 2006) победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Поднявшись на сцену, дель Торо, в основе творчества которого лежат фантастические сюжеты, рассказал о своем восхищении английской писательницей Шелли Мэри (1797-1851), автора книги "Франкенштейн, или Современный Прометей". "Для меня самая важная представительница британского наследия - это подросток по имени Шелли Мэри, - сказал режиссер. - Она продолжала оставаться столь важным человеком для меня, как будто была частью моей семьи. И так часто, когда я думаю о том, чтобы сдаться, когда люди говорят мне, что снять фильм, о которых я мечтаю, невозможно, я думаю о ней".

"Нелюбовь" без награды

Без награды из Лондона вновь уехал российский режиссер Андрей Звягинцев, который в этом году попал в число номинантов с драмой "Нелюбовь".

Приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" достался киноленте "Служанка" (The Handmaiden) южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.

В 2015 году уже происходило нечто подобное - Звягинцев был номинирован на премию с фильмом "Левиафан", однако приз достался картине "Ида" (Ida) польского режиссера Павела Павликовского.

Среди других кинофильмов, представленных в этой номинации в 2018 году, фигурировали "Она" (Elle) Пола Верховена, "Коммивояжер" (The Salesman) Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father) Анджелины Джоли.

Другие категории и номинанты

Фантастическая картина Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049), заявленная в восьми номинациях, завоевала "бронзовые маски" за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты, а военно-историческая драма "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, также номинированная на восемь наград, была удостоена приза лишь за звук. "Темные времена" получил награду за лучший грим и прически, "Зови меня своим именем" - за лучший адаптированный сценарий, "Призрачная нить" - за лучший дизайн костюмов, "Малыш на драйве" (Baby Driver) - за лучший монтаж.

В номинации "Лучший документальный фильм" победила лента "Я вам не негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека, лучшим анимационный фильмом был назван "Тайна Коко" (Coco).

На пути к "Оскару"

Торжественная церемония во второй раз подряд прошла в концертном зале Albert Hall. Ее вела британская актриса Джоанна Ламли, которая сменила писателя, драматурга и актера Стивена Фрая. Он вел церемонию на протяжении последних 12 лет.

Не обошлось на вечере без политики. Большинство актрис в знак солидарности с движением Time's Up, которое борется с сексуальным насилием, прибыли в Albert Hall в черных платьях. Макдорманд, кстати, не стала следовать этому дресс-коду (в ее платье преобладал красный цвет), однако заявила о "полной солидарности со своими сестрами, которые сегодня одеты в черное".

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 4 марта). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов.

Практически все победители - и многие участники - воскресной церемонии номинированы и на "Оскар". Это и "Нелюбовь", и "Форма воды" в 13 номинациях, и "Дюнкерк" - в восьми и "Три билборда…" - в семи.