Stormzy и Дуа Липа получили премии BRIT Awards 2018 в нескольких номинациях

ЛОНДОН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Хип-хоп музыкант Stormzy стал обладателем музыкальной премии BRIT Awards 2018 в двух номинациях "Лучший британский сольный исполнитель" и "Лучший британский альбом года". Церемония вручения наград прошла в среду вечером на концертной площадке O2 в Лондоне.

24-летний Stormzy впервые получил награды главной премии Великобритании в области поп-музыки, опередив своего соотечественника певца Эда Ширана, который тем не менее все же завоевал пятую по счету в своей карьере BRIT Awards в номинации "Международный успех". В номинациях "Лучшая британская сольная исполнительница" и "Британский прорыв года" победу одержала 22-летняя певица албанского происхождения Дуа Липа, для которой этот успех также стал дебютным. Виртуальный музыкальный коллектив Gorillaz был удостоен первенства в номинации "Лучшая британская группа".

Американская рок-группа Foo Fighters получила награду в номинации "Лучшая иностранная группа". Новозеландская певица Lorde была признана "Лучшей иностранной сольной исполнительницей", а американский рэпер Кендрик Ламар - "Лучшим иностранным сольным исполнителем".

Специальным гостем музыкального шоу стал британский музыкант Лиам Галлахер, бывший вокалист рок-группы Oasis. Он исполнил песню Live Forever в память о жертвах теракта в спортивно-концертном комплексе "Манчестер-арена", происшедшего в мае прошлого года после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва бомбы тогда погибли 22 человека и 75 получили ранения.

BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Дэвид Боуи, Адель, Леди Гага, Бьорк и многие другие известные исполнители.