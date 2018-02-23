Дуэт из балета Большого театра "Нуреев" будет показан на концерте в Лондоне

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Дуэт из балета Большого театра "Нуреев" в исполнении Владислава Лантратова и Марии Александровой будет представлен 25 февраля в Лондоне в театре "Колизеум" в рамках гала-концерта "Иконы русского балета". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГАБТ.

Собеседник агентства рассказал, что цикл гала-концертов "Иконы русского балета" проводится в британской столице с 2006 года. Их организатором неизменно выступает компания Ensemble Productions, возглавляемая Ольгой Балаклеец. На этот раз гала-концерт посвящается 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

Программу составят в основном фрагменты из классических балетов в хореографии Петипа, в числе которых "Коппелия", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Корсар". Афишу дополнят работы современных хореографов, в частности, Ролана Пети, Юрия Григоровича, Начо Дуато и других.

Что касается солистов Большого театра, то они предстанут в разном репертуаре. Так, Екатерина Крысанова станцует в "Корсаре", Анна Тихомирова и Артем Овчаренко исполнят дуэт из "Сильфиды" в хореографии Августа Бурнонвиля. А вот Марию Александрову и Владислава Лантратова за время концерта лондонцы увидят дважды: в первом отделении артисты выступят в классическом "Дон Кихоте", а во втором отделении покажут дуэт из балета "Нуреев" на музыку Ильи Демуцкого в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова.

В концерте также примут участие артисты ведущих театров балета России, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, сообщили в пресс-службе ГАБТ.