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Мединский предложил передать кинотеатрам киноклассику в бессрочное пользование

Культура
2 марта, 13:48 UTC+3 СЕДЕЛЬНИКОВО область/ 2, марта. /ТАСС

Показывать в кинотеатрах старые фильмы выгодно, считает министр

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СЕДЕЛЬНИКОВО /Омская область/, 2 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал помочь кинотеатрам в малых городах России с показами советских фильмов на больших экранах. Об этом он сказал в пятницу на встрече с главами муниципальных районов Омской области.

На встрече к министру обратился глава Нижнеомского района Анатолий Стадников. Он попросил помочь "с поставкой в кинотеатры не только фильмов из США и Европы, а именно российских или советских картин". "Почему бы не посмотреть "Любовь и голуби" на большом экране?", - задал он риторический вопрос, отметив, что зрителям это было бы интересно.

"Надо разобраться с российским кино в регионах, - откликнулся на просьбу Мединский. - Это не проблема, это даже выгоднее прокатывать, потому что либо вы получаете старые фильмы совсем бесплатно, либо за минимальную стоимость. И половину правообладателям отдавать не надо".

"Уверен, что вся продукция "Мосфильма", либо Госфильмофонда России, либо "Союзмультфильма" может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену, - сказал министр. - Уверен, что вся продукция будет вам передана на самых лучших условиях", - сказал министр.

"Пусть они (представители региональных кинотеатров - прим. ТАСС) обращаются к ним и забирают всю коллекцию целиком и показывают по мере необходимости", - добавил Мединский.

Также главы районов отметили в своих выступлениях, что главные кассовые сборы в этом году принесли именно отечественные ленты, в частности, "Движение вверх" и "Лед".

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