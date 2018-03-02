Мединский: походы в кинотеатры должны стать альтернативой "нездоровому досугу"

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что пришло время "воссоздать систему отечественного проката", которая после развала СССР была практически разрушена. По словам министра, и открытие новых Домов культуры, и кинофикация малых городов необходимы, чтобы "оторвать население от нездорового досуга".

В пятницу министр побывал с рабочим визитом в Омской области, где открыл новое здание Дома культуры в поселке Чернолучье, а в селе Седельниково посетил ДК "Светоч" с модернизированным кинотеатром.

По словам министра, он не случайно приехал именно в Омскую область. "Омская область стала пионером в реализации президентской программы по субсидированию строительства и реконструкции домов культуры", - пояснил Мединский, добавив, что на эти цели с прошлого года выделяется около 3 млрд рублей. Также он рассказал про успешно реализуемую программу кинофикации малых городов.

"28 Домов культуры уже построено в Омской области, по стране - это 120 - 130 новых ДК в прошлом году, - отметил министр. - 29 районов Омской области получили кинотеатры, до конца этого года по всей стране их будет 800". В 2017 году средства в размере 1 млрд рублей были предоставлены на переоборудование 202 кинозалов в 56 субъектах РФ, в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Российское кино и советская киноклассика

Мединский выразил надежду, что в России будут больше смотреть отечественное кино. "Слава Богу, российское кино сейчас выходит в огромном количестве", - сказал министр на встрече с главами муниципальных районов Омской области. - Но мы не хотим ничего навязывать, хотим, чтобы инициатива шла снизу, от вас".

В целом, встреча с главами районов прошла в позитивном ключе. Руководители районов в один голос благодарили Мединского за внимание к культуре, за помощь в восстановлении и строительстве ДК, кинотеатров. Также выяснилось, что главные кассовые сборы в этом году принесли отечественные ленты, в частности, "Движение вверх" и "Лед".

Также на встрече к министру обратился глава Нижнеомского района Анатолий Стадников. Он попросил помочь "с поставкой в кинотеатры не только фильмов из США и Европы, а именно российских или советских картин". "Почему бы не посмотреть "Любовь и голуби" на большом экране?",- задал он риторический вопрос, отметив, что зрителям это было бы интересно.

"Надо разобраться с российским кино в регионах, - откликнулся на просьбу Мединский. - Это не проблема, это даже выгоднее прокатывать, потому что либо вы получаете старые фильмы совсем бесплатно, либо за минимальную стоимость. И половину правообладателям отдавать не надо. Уверен, что вся продукция "Мосфильма", либо Госфильмофонда России, либо "Союзмультфильма" может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену".

"50 оттенков свободы"

В селе Седельниково министр прошел по залам ДК "Светоч" и остановился у касс, внимательно изучив репертуар кинопоказов. Он обратил внимание на присутствие на афише американского фильма "50 оттенков свободы". Ранее Мединский уже высказывался по поводу этой картины, упомянув, что ей отдают слишком много киносеансов, и она может обрушить российский прокат.

"Не лишайте женщин радости!", - сразу поймала взгляд министра директор ДК Марина Кибис. Она добавила, что показы этого фильма необходимы и мужчинам, которые в качестве подарка на 8 марта покупают билеты на эту картину.

Мединский также поинтересовался, есть ли возможность показывать в кинотеатре 3D. "Да, особенно люди пожилого возраста интересуются", - ответила директор Дома культуры.

Возрождение кинопоказа

"Понятно, что это все - не бизнес-проект", - сказал Мединский, отметив, что средняя стоимость билетов на сеанс в регионе составляет 80 рублей. "Привлечь сюда международные консорциумы невозможно, - отметил министр, добавив, что, однако, нельзя допустить, чтобы кинопоказ ушел из российских регионов.

Мединский вспомнил, что, когда в 1990-е годы в прокат выпускали "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова, картина шла по всей стране на 50 экранах. Сейчас, по данным министра, в России действует 5 тыс. современных кинотеатров. "Это страшно мало, - сказал он. - В Китае и США их около 40 тыс".

Рояль под сценой

Рассуждая о кинофикации малых городов и возрождении Домов культуры, Мединский вспомнил такую историю. "В Карелии открывали кинотеатр в ДК, построенный в 1936 году еще "Беломорканалом", - рассказал министр. - Его не ремонтировали ни разу, то есть никогда".

Когда демонтировали сцену, увидели, что "под ней, в опилках, в шикарной упаковке, стоит дорогущий немецкий рояль стоимостью полмиллиона евро с хрустальной крышкой в идеальном состоянии". Мединский заметил, что таких инструментов всего несколько в стране - "один в Петербурге чуть ли не в Зимнем дворце, второй - в Московской консерватории". Судя по всему, кто-то из руководства "Беломорканала" приобрел инструмент для себя, но в итоге его "замуровали и забыли с 1941 года". Такие неожиданные моменты, с улыбкой добавил министр, также говорят о пользе реставрации старых домов культуры.

Новые ДК в Омской области

Открытие нового дома культуры, на котором побывал Мединский, стало возможным благодаря финансовой поддержке его ведомства. ДК возвели "с нуля" за три месяца, общая стоимость проекта - около 33 млн рублей. Здесь есть зрительный зал на 150 мест, хореографические залы, библиотека.

Министр пока сдержанно оценил новый ДК. "По форме хороший, по содержанию - пока не понятно. Главное, чтобы там было поменьше начальников", - сказал Мединский.

Московские журналисты в пятницу также смогли увидеть новый дом культуры, который был открыт в декабре 2017 года в селе Костино. Сейчас в селе живут более 400 человек. Экскурсию для прессы провела председатель Комитета культуры, заместитель главы муниципального Муромцевского района района по культуре и развитию туризма Наталья Зайцева.

"Народ возвращается в кино, - констатировала она. - Раньше мы даже не могли себе представить, что, к примеру, премьера фильма "Движение вверх" у нас пройдет в тот же день, что и в Москве".