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Денис Мацуев даст пять концертов в Оренбургской области

Культура
9 марта, 19:10 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 9, марта. /ТАСС

Концерты пройдут в Оренбургской областной филармонии, а также в поселках Адамовка, Светлый, Кваркено и городе Ясный

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ОРЕНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев в апреле даст пять концертов в Оренбургской области, сообщили ТАСС в министерстве культуры и внешних связей региона.

Первые лица

Денис Мацуев: из авантюры вышел толк

"Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" начнутся 4 апреля, народный артист даст в этот день один концерт в Оренбургской областной филармонии и отправится на следующий день в турне по районам области. Он даст концерты в поселках Адамовка, Светлый, Кваркено и городе Ясный", - сказал собеседник агентства.

Будет также продолжена культурная акция под названием "Рояльное движение". Благодаря этой акции в городах и районных центрах региона за последние годы появилось уже более 15 новых концертных роялей, приобретенных при поддержке спонсоров, и переданных пианистом в ходе гастролей. На этот раз их будет четыре.

В программе "И классика, и джаз" примут участие заслуженный артист России Андрей Иванов - контрабас, заслуженный артист республики Татарстан Айдар Гайнуллин - баян и лауреат международных фестивалей Александр Зингер - ударные.

Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" пройдет в Оренбургской области в восьмой раз.

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