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Путин: критерием вручения премии BraVo станет зрительская оценка мастерства номинантов

Культура
10 марта, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Глава государства отметил, что творческий проект призван объединить на лучших концертных площадках Москвы артистов из разных стран

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии вручения первой Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

Глава государства отметил важность зрительской оценки исполнительского мастерства номинантов. По его словам, такой подход "позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой лауреатов как в области классической, так и популярной музыки, а самой премии - занять достойное место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни".

Путин отметил, что творческий проект призван объединить на лучших концертных площадках Москвы талантливых артистов из разных стран, внести весомый вклад в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве.

"Уверен, что церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей", - пожелал Путин.

Презентация премии BraVo состоялась в марте 2017 года в Большом театре России. Обладателями первых почетных статуэток были объявлены народные артисты СССР балетмейстер Юрий Григорович и скрипач и дирижер Владимир Спиваков, а также народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Странами-партнерами премии стали ОАЭ, Япония, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Республика Корея и государства СНГ.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Хворостовский, Дмитрий Александрович
Страны
ОАЭ Индия Китай Япония Россия Сингапур Малайзия Индонезия Республика Корея
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