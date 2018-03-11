Евгений Миронов предложил создать международный фестиваль искусств на Дальнем Востоке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Международный фестиваль театральных искусств может быть запущен на Дальнем Востоке. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил инициатор этого проекта - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

"Эта идея поддержана президентом РФ" , - подчеркнул он.

Актер отметил, что в Азии регулярно проходят крупные международные фестивали, куда съезжаются коллективы со всего мира, как на проходящий в Гонконге ежегодный 46-й фестиваль искусств (в его программе был показ спектакля Театра наций "Рассказы Шукшина" в конце февраля - прим. корр.).

"У нас есть идея создать подобный фестиваль на Дальнем Востоке - это огромный и интересный регион. Хочется сделать международный фестиваль, куда бы съезжались сильнейшие театры из Азии - Японии, Кореи, Китая", - предлагает Миронов.

По его словам, местом проведения такого фестиваля мог бы стать, например, Владивосток.

"Впрочем, мне кажется, что нам нельзя ограничиться только театром. Стоит подумать о многожанровости - о фестивале искусств, - полагает он. - Думаю, мы начнем пошагово. В декабре этого года сделаем фестиваль "Территория. Сахалин".

"Туда приедут спектакли, в том числе столичные и из региона. Мы также там проведем лабораторию, мастер-классы, встречи, выставки. Московский музей современного искусства Василия Церетели тоже к этому подключился", - добавил артист.

"Территория. Сахалин"

В субботу Миронов в рамках первого российского фестиваля телевизионного кино "Утро Родины" представил в Южно-Сахалинске фестиваль-школу "Территория. Сахалин". Данная идея нашла поддержку у главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

"Мы недавно сделали фестиваль современного театрального искусства "Территория. Магадан". Совершенно неожиданно оказалось, что невозможно было попасть ни на один спектакль, ни на один проект. Как будто, спящий в культурном плане город в одну секунду проснулся", - заметил артист.

Он также посетовал, что практически за всю историю существования театральной премии "Золотая маска" только дважды на нее приезжали спектакли из дальневосточного региона - Хабаровский ТЮЗ и Хабаровский театр музыкальной комедии.

По словам Миронова, на фоне экономического подъема региона там уже наметились "достаточно мощные культурные шаги". Так, Валерий Гергиев открыл филиал Мариинки во Владивостоке. "Там проходит прекрасный кинофестиваль - "Меридианы Тихого". Вот теперь неплохо бы сделать и театральный фестиваль искусств", - резюмировал собеседник.