Бекмамбетов представил в США продолжение хоррора "Убрать из друзей"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов представил на американском фестивале South by Southwest в Техасе продолжение хоррора "Убрать из друзей". Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, работавшей над созданием картины.

"Фильм представили продюсеры Тимур Бекмамбетов (Bazelevs) и Джейсон Блум (Blumhouse Productions)", - уточнили в пресс-службе. Сиквел, мировая премьера которого прошла в субботу, получил название Unfriended: Dark Web ("Убрать из друзей: Даркнет"). Дата премьеры картины в России пока не называется.

Сюжет продолжения "Убрать из друзей" рассказывает о молодом человеке, который находит в новом компьютере скрытые файлы и погружается в неизведанный мир даркнета. "Фильм сделан в инновационном формате Screenlife, изобретенном Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованном Лео Габриадзе в первой части картины", - уточнили в пресс-службе. Все действие происходит на экране главного героя. Режиссером и автором сценария стал Стивен Саско ("Проклятие" и "Проклятие 2", "Игра на выживание").

"Bazelevs и Blumhouse Productions ("Прочь", "Счастливого дня смерти") решили продолжить свое партнерство после успешного выпуска "Убрать из друзей", - рассказали в компании. Первая часть была выпущена в прокат компанией Universal Pictures в 2015 году и заработала по миру $64 млн. Фильм "Убрать из друзей" был впервые показан на фестивале в Монреале, где получил награду как самый инновационный фильм.

Также в Техасе в воскресенье пройдет североамериканская премьера фильма "Профайл" (Profile). Это триллер Бекмамбетова о вербовке европейских женщин в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". Фильм был впервые показан в программе "Панорама" на Берлинале-2018, где получил приз зрительских симпатий. Сценарий Profile написан Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон. Продюсерами выступают Бекмамбетов и Харина.

South by Southwest - ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года.