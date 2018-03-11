Диджеи Ставрополя готовятся установить рекорд России по непрерывной игре

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Благотворительный марафон "Добро в электронном звучании" прошел в Ставрополе. 32 диджея играли семь суток без перерыва, параллельно проходил сбор средств для подопечных Российского детского фонда, сообщил ТАСС организатор мероприятия Александр Возвышаев.

"Мы отыграли 168 часов без перерыва, семь суток, даже чуть больше - ребята доигрывали, кто хотел. Сейчас обобщаем все документы и доказательства, которые свидетельствуют о рекорде, и подаем заявку. Раньше в России был зафиксирован рекорд России по непрерывной индивидуальной диджейской игре, групповых рекордов пока не заявляли", - сказал он.

Диджеи играли по 5,5 часов, сменяя друг друга, с 4 по 11 марта. Акция была приурочена к Всемирному дню диджея, который отмечается 9 марта. "Дата отмечается с 2002 года - в этот день диджеи всего мира проводили свои благотворительные концерты. В нашей стране диджеинг и благотворительность не часто соприкасаются, поэтому мы решили провести акцию в поддержку Российского детского фонда", - пояснил Возвышаев.

Мероприятие было организовано в одном из клубов Ставрополя, где установлены специальные ящики для сбора пожертвований. "Есть подписанный договор с фондом, все средства будут направлены их подопечным. Фонд предоставит нам информацию о детях, которым нужна помощь, и мы будем принимать решение о переводе денег на лечение", - отметил организатор акции.

Как пояснил Возвышаев, это была первая подобная акция для диджеев Ставрополя, благотворительное мероприятие они намерены провести и в следующем году.