Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов дал официальную оценку скандалу, который произошел 7 марта на гастролях спектакля "Не становись чужим" в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

"В Самаре мы играли два дня, в первый день - "Не становись чужим", а на следующий - "Пять вечеров", - отметил в своем комментарии директор театра. - Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей".

В основе спектакля "Не становись чужим" - пьеса "Возвращение домой" известного английского драматурга Гарольда Пинтера, Спектакль поставил Сергей Газаров, а роли сыграли Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Иван Стебунов и другие актеры.

"С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль, - отметил Попов. - Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует ... предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть".

Директор театра добавил, что "это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей на гастролях компании". Также он считает, что и пьеса Пинтера, и постановка Газарова, осуществленная в жанре черной комедии, требуют определенной подготовки.

"На афише спектакля, сделанной для Самары, разместили крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса - очень старого человека, к тому же малосимпатичного, - отметил директор театра. - Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое".

Ефремов говорил от лица героя

Также Игорь Попов ответил на претензии о плохом звуке в постановке от некоторых зрителей.

"Сцена любого оперного театра - не лучшее пространство для показа драматических спектаклей, - сказал директор. - Как показала практика, требуется подзвучка для того, чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене. В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем". При этом Попов пояснил, что "каждый из участников спектакля - а все они профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами - старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него".

Он добавил, что "физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные реплики, призывающие артистов говорить громче". Это, по словам Попова, и вынудило Михаила Ефремова "ответить на крики из зрительного зала, причем, сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса". По мнению Попова, "опытному артисту не стоило этого делать, печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией".

"Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят, - признал Игорь Попов. - Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем "Пять вечеров" смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра".

История вопроса

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на "неподобающее поведение" актера Михаила Ефремова во время спектакля "Не становись чужим", где он исполнил главную роль. Актер демонстрировал неуважение к залу - он делал замечания публике и употреблял по отношению к присутствующим нецензурную лексику, утверждают зрители. Кроме того, некоторые посетители театра уверены, что артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.