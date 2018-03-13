Минкульт РФ в мае проведет в Туле форум молодежи стран СНГ

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует провести в Туле в мае 2018 года культурный форум молодежи стран СНГ. Он пройдет в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Об этом во вторник в Туле журналистам сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова.

"В Тульской области в рамках празднования 500-летия Тульского кремля - юбилей будет отмечаться в 2020 году - пройдет много мероприятий международного, федерального уровня. Это и выставки крупных российских музеев, и научные конференции. В мае 2018 года мы планируем провести культурный форум молодежи стран СНГ, он будет организован на двух площадках - в Туле и в Веневском районе", - отметила Манилова.

Как рассказали ТАСС в региональном правительстве, проведение форума молодежи стран СНГ связано с открытием в Веневском районе Международного культурного центра. "Там будут представлены культурные традиции различных стран, в том числе входящих в СНГ, их промыслы, гастрономию и многое другое. Сейчас на этой площадке действует культурный центр "Золотой город", посвященный Китаю", - рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Как сообщалось, на подготовку к 500-летию Тульского кремля, до 2020 года планируется выделить порядка 700 млн рублей. Из них 465,9 млн - средства федерального бюджета, 172,3 млн - из регионального, остальное - из внебюджетных источников. Большая часть финансирования будет направлена на реставрацию объектов культурного наследия, на втором месте - расходы на культурно-массовые мероприятия, просветительскую деятельность, фестивали и конкурсы.