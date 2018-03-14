Умер режиссер Леонид Квинихидзе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России, сценарист, режиссер Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов РФ.

"13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича", - говорится в сообщении.

В 1963-1976 годах Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", затем в течение года был главным режиссером и художественным руководителем Московского Мюзик-Холла. С 1977 года по 1998 год работал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм".

В 1999 году Квинихидзе работал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, а с 2000 года в течение двух лет - главным режиссером Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 годах Квинихидзе работал главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Карамболь", с 2010 года по 2011 год являлся главным режиссером и художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра.

Наибольшую известность Квинихидзе принесли снятые им игровые фильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания", "Артистка из Грибова", "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле" и др. Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника".