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Медведев поздравил художника Бориса Мессерера с 85-летием

Культура
15 марта, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что Мессерер совершил революцию в декорационном искусстве

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Борис Мессерер

Борис Мессерер

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского художника Бориса Мессерера с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Смелый экспериментатор, вы совершили настоящую революцию в декорационном искусстве и создали особый мир, название которому - Театр Бориса Мессерера. Ваше уникальное художественное пространство - это сотни музыкальных и драматических спектаклей", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, оформленные художником спектакли отличаются оригинальными художественными решениями, чувством стиля и особой энергетикой.

"Ваши декорации и костюмы создают совершенно особую, неповторимую атмосферу спектаклей, делая их настоящими шедеврами театрального искусства", - отметил Медведев.

Борис Мессерер - российский художник, график и сценограф. Был главным художником МХТ им. А.П. Чехова (1990-1998), также оформлял постановки в Большом театре, Театре сатиры и Театре на Таганке. Мессерер был художником-постановщиком фильма "Двенадцать стульев". Дважды лауреат Государственной премии РФ.

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