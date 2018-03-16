Илья Резник представит свои песни и стихи на "Юбилейном вернисаже" в Кремле

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Праздничный концерт "Юбилейный вернисаж", посвященный 80-летию поэта-песенника Ильи Резника, 20 марта соберет на сцене Государственного Кремлевского дворца звезд отечественной эстрады.

"Концерт будет в двух отделениях, очень насыщенный, разноплановый: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцители и Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и Маша Распутина, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, наш детский коллектив "Маленькая страна" - и это не полный список того, что у нас будет", - рассказал Резник ТАСС.

Юбиляр пообещал, что прозвучат его известные песни, стихи и молитвы. "С благословения патриарха Кирилла я написал сто поэтических молитв и псалмов Русской православной церкви. Три или четыре молитвы обязательно прозвучат в моем исполнении", - сказал он.

Роль конферансье вечера Резник также возьмет на себя. "Буду представлять каждого участника в поэтической форме, иронически-лирической. Вспомню какие-то эпизоды нашего совместного творчества. Также буду петь свои песни: "Ясень", "Не отрекайся от страны", и, конечно, читать стихи. Это не просто сухой концерт, это живой отчет о творческой деятельности", - сказал поэт.

По признанию Резника, наиболее близкая ему на сегодняшний день композиция завершит праздничный концерт. "Это будет финальная песня в исполнении Аллы Пугачевой и хора "Скупимся на любовь": "Летим, как мотыльки на пламя, друзей теряем дорогих. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", - прочитал он свои стихи.

Илья Резник отметит юбилей 4 апреля. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и многие другие.