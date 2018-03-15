В Петербурге умер художник и реставратор Александр Кравчук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Член Санкт-Петербургского союза художников Александр Кравчук скончался накануне на 62-году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг председатель правления союза Александр Сайков.

"Александр Михайлович скончался в среду. Как мне сообщили его родственники, смерть наступила от того, что тромб оторвался", - сказал Сайков, добавив, что многие знавшие Кравчука восприняли его смерть как личную трагедию. "Это был очень активный художник, великолепный портретист со своей очень принципиальной гражданской позицией в отношении искусства и вообще жизни. Он выставлялся на всех наших выставках, был очень открытым человеком, люди тянулись к нему", - сказал руководитель союза.

Мастер русской реалистической школы, потомственный живописец Александр Кравчук закончил отделения станковой живописи Российской академии художеств (Институт имени Ильи Репина). Многие годы он занимался воссозданием православных храмов России и ближнего зарубежья. Среди 18 таких объектов - работа на памятниках федерального значения: Коневецкий монастырь, Иоанна-Богословский Крыпецкой монастырь под Псковом, собор Покрова Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде, храм Рождества Христова в подмосковном Митино, церковь святой Екатерины Великомученицы в здании Санкт-Петербургской академии художеств.

В 1986 году петербуржец принимал участие в реставрации Рундальского дворца в Латвии, построенного Бартоломео Растрелли в XVIII веке. Кравчуком были воссозданы фрагменты утраченной живописи итальянских художников XVIII века Мартини и Цуки на плафоне большой галереи.

Одной из самых замечательных работ художника, по мнению искусствоведов, стал портрет Святейшего Патриарха Алексия II, который благословил мастера на его труд. Позднее им были созданы портреты других выдающихся современников - священнослужителей, политических деятелей, артистов, музыкантов, спортсменов. В число самых значительных произведений мастера относится картина "А. С. Пушкин на Мойке".

Художник проводил мастер-классы для всех желающий, утверждая что "неспособных людей к живописи не существует по природе своей". К примеру, он доказал, что написать натюрморт маслом всего за восемь занятий может каждый. Произведения Александра Кравчука находятся в частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, а также в Германии, Польше и Австрии.