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СМИ: Дэнни Бойл снимет 25-й фильм об агенте 007

Культура
15 марта, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В настоящее время идет работа над сценарием

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Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Британский кинорежиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм из цикла о Джеймсе Бонде. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Metro.

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Машины, катера и автожир агента 007

"Прямо сейчас мы работаем над сценарием, - приводит издание слова Бойла. - Надеемся начать съемки в течение пяти-шести недель. Тогда "Бонд" сможет выйти к концу года". Фильм, который станет 25-й картиной о похождениях британского суперагента, на данным этапе носит условное название "Джеймс Бонд - 25".

Режиссер отметил, что сейчас он также работает над другим проектом - пишет сценарий комедии, которую будет снимать британский режиссер Ричард Кертис. Однако Бойл заверил, что сразу же после завершения этой работы он посвятит все своей внимание картине про Бонда.

Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг, долгое время опровергавший свое дальнейшее участие в съемках бондианы, подтвердил намерение сняться в 25-й картине об агенте 007.

Дэнни Бойл - британский режиссер, впервые получивший мировую известность благодаря фильму "На игле" (Trainspotting, 1996). Среди самых известных его режиссерских работ - "Неглубокая могила" (Shallow Grave, 1994), "Пляж" (The Beach, 2000), "Стив Джобс" (Steve Jobs, 2015) и "На игле - 2" (T2: Trainspotting, 2017) . Картина Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008) получила восемь премий "Оскар", в том числе как "Лучший фильм года" и за лучшую режиссуру. Эта лента также была удостоена четырех премий "Золотой глобус" и семи премий BAFTA.

Первый фильм киноцикла о приключениях "агента 007" Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия "бондианы" "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.

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